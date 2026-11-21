O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, após apresentar um quadro de abdômen agudo obstrutivo. A internação ocorreu na noite de sexta-feira (20), quando Bolsonaro sentiu fortes dores abdominais em sua residência, onde cumpre prisão domiciliar.

De acordo com o boletim médico divulgado neste sábado (21), o ex-presidente está recebendo cuidados clínicos, incluindo hidratação, jejum oral com suporte nutricional e uso de sonda gástrica. O hospital informou que Bolsonaro se encontra estável, consciente, orientado e respirando normalmente, mas ainda não há previsão de alta.

Internação mobiliza equipe médica e segurança

O deslocamento de Bolsonaro até o hospital foi acompanhado por viaturas da Polícia Militar, responsáveis pelo monitoramento de sua residência. O atendimento inicial foi realizado por seu médico particular, que recomendou a transferência para a unidade hospitalar para exames e acompanhamento especializado.

Histórico de saúde e contexto judicial

Bolsonaro já passou por outros procedimentos médicos desde que foi condenado, no ano passado, a 27 anos e três meses de prisão por envolvimento em tentativa de golpe de Estado. Após cirurgia, obteve direito ao regime domiciliar, onde permanece sob vigilância policial.

O estado de saúde do ex-presidente segue sendo monitorado de perto, e novas atualizações devem ser divulgadas pelo hospital conforme houver evolução no quadro clínico.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br