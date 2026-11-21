A atacante Taina Maranhão, do Palmeiras, foi convocada neste sábado (21) pelo técnico Arthur Elias para integrar a Seleção Brasileira de futebol feminino. Ela participará da última Data FIFA de 2026, substituindo Isabela, do PSG, que se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda.

A Seleção enfrenta o Japão em dois amistosos: o primeiro acontece em Hiroshima, no dia 29 de novembro, e o segundo em Okayama, em 5 de dezembro. Os horários das partidas ainda não foram divulgados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Taina assume a vaga de Isabela, que se lesionou durante uma partida do Paris Saint-Germain contra o Chelsea, pela Champions League Feminina. A lateral segue em tratamento no clube francês e, por isso, não poderá defender a seleção nesta convocação.

A presença de Taina Maranhão reforça o elenco brasileiro e oferece uma nova oportunidade para a atleta mostrar seu talento em jogos internacionais. A convocação também demonstra a atenção da comissão técnica à renovação do grupo, especialmente diante de imprevistos como lesões.

Historicamente, a Seleção Feminina busca fortalecer sua preparação em amistosos internacionais, visando melhores resultados em competições futuras. O confronto contra o Japão será importante para avaliar o desempenho do time e integrar novas jogadoras ao elenco principal.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br