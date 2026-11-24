A Câmara dos Deputados aprovou, na noite desta segunda-feira (23), o texto-base do projeto de lei complementar que estabelece um ajuste fiscal nas contas públicas para 2027. A proposta recebeu 353 votos favoráveis, 128 contrários e cinco abstenções, segundo a Agência Brasil.

O relator, deputado Mauro Benevides Filho (União-CE), apresentou parecer pela aprovação do projeto sem alterações. O texto já havia passado pelo Senado na quarta-feira (18).

A votação ainda não terminou. Os deputados vão analisar os destaques, que são pedidos de mudança em pontos específicos do projeto.

A proposta prevê corte de despesas para que o governo alcance um superávit primário de cerca de R$ 18,7 bilhões em 2027. O conjunto de medidas, que combina controle de gastos e aumento da arrecadação, tem economia estimada entre R$ 45,1 bilhões e R$ 56,1 bilhões no próximo ano.

Esses valores se referem ao resultado primário, que é a diferença entre o que o governo arrecada e o que gasta, sem contar o pagamento dos juros da dívida pública.

Um dos pontos do texto altera o arcabouço fiscal para permitir bloqueios adicionais de despesas com o objetivo de cumprir a meta. A partir de 2027, nos anos em que houver medidas de contenção, o limite de crescimento dos gastos acima da inflação cai de 2,5% para 2%.

O projeto também reduz benefícios tributários e permite adiar parte dos repasses a estados e municípios previstos na Lei Kandir. Outra medida fixa prazo de 120 dias para o Congresso regulamentar os pagamentos que ultrapassam o teto do funcionalismo público, hoje de R$ 46,3 mil.

Pelo texto aprovado, a União fará repasses anuais de R$ 2 bilhões aos estados, com base na Lei Kandir, entre 2028 e 2030. Na versão original enviada pelo governo, o valor atual de R$ 4 bilhões por ano cairia para R$ 1 bilhão, e o restante seria pago de forma parcelada entre 2031 e 2037.

Em vigor desde 1996, a Lei Kandir isentou do ICMS, tributo estadual, as empresas que exportam produtos agropecuários e industrializados, para estimular as exportações e a competitividade. Como a medida reduziu a arrecadação dos estados, a União assumiu o compromisso de compensá-los, o que nunca ocorreu de forma regular.

Desde 2020, a Lei Complementar 176 garante repasses federais de R$ 4 bilhões por ano aos estados até 2037. A reforma tributária promulgada em 2023 extingue o ICMS e mantém a isenção para produtos destinados à exportação.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br