O entulho voltou ao noticiário depois da destruição provocada por uma supercélula em Tupanciretã, no Rio Grande do Sul. Segundo o balanço divulgado nesta terça-feira (24), mais de 2,3 mil toneladas de resíduos já foram retiradas da cidade. O número mostra o tamanho da tarefa de limpeza e ajuda a explicar por que o tema ganhou espaço agora.

O que se sabe sobre Tupanciretã

De acordo com as informações disponíveis, a tempestade causou a morte de 5 pessoas e deixou 265 feridas. Mais de 19 mil moradores continuam fora de casa. Nesse cenário, remover escombros é uma etapa básica para reabrir ruas, avaliar os danos e permitir a reconstrução.

A resposta financeira também avança. O governo federal ampliou a verba destinada ao município, que terá um total de R$ 8,5 milhões em repasses da União. Esse valor se soma a R$ 7 milhões da gestão estadual.

Impacto no campo

Os efeitos não se limitam à área urbana. Um laudo preliminar da Emater/RS-Ascar apontou que as propriedades de cerca de 440 famílias da área rural foram diretamente atingidas. O levantamento indica perda de aproximadamente 95% no plantio da soja em Tupanciretã por causa do temporal. Por ser preliminar, o laudo pode mudar conforme as avaliações avançarem.

O entulho como desafio cotidiano das cidades

Fora de situações de desastre, o descarte de entulho também pesa no orçamento e na rotina dos municípios brasileiros. Dois outros casos recentes mostram isso:

Em São José dos Campos (SP), o descarte irregular de entulho custa cerca de R$ 5 milhões por ano à prefeitura, segundo o título de uma reportagem local.

Em Barra do Piraí (RJ), a prefeitura prepara a expansão para toda a cidade de um programa de coleta de entulho.

As fontes consultadas não detalham como funcionam esses programas, e os casos não têm relação direta com o de Tupanciretã. Eles servem como comparação: tanto em emergências quanto no dia a dia, o destino correto dos resíduos de obras e demolições exige organização e dinheiro público.

Por que o assunto desperta interesse agora

Três fatores se combinam. O primeiro é o volume de material removido em Tupanciretã, que dá uma medida concreta da devastação. O segundo é o anúncio de recursos federais e estaduais para a recuperação. O terceiro é a repercussão de iniciativas de outras cidades que tentam reduzir o descarte irregular ou ampliar a coleta.

Para quem acompanha o tema no Paraná, o caso gaúcho é um exemplo de como a gestão de resíduos entra no centro da resposta a eventos climáticos extremos. As fontes não indicam nenhuma conexão direta com municípios paranaenses.

O que observar nos próximos dias

Atualizações sobre a quantidade de entulho retirada em Tupanciretã.

Quantos moradores conseguem voltar para casa, já que mais de 19 mil seguem fora.

A versão final do levantamento sobre as perdas na lavoura de soja.

A aplicação dos R$ 8,5 milhões da União e dos R$ 7 milhões do estado.

Fontes consultadas