Correntistas que mantêm dinheiro em mais de um banco devem ganhar, em breve, novas formas de organizar esses recursos de maneira automática. A empresa Iniciador lançou nesta terça-feira (24) o Iniciador Actions, uma ferramenta voltada a bancos e fintechs que permite programar transferências entre contas próprias e proteger o saldo por meio do Open Finance.

Segundo a empresa, a solução integra a infraestrutura de transações de diferentes instituições financeiras e possibilita a criação de serviços personalizados, inclusive com o apoio de assistentes de inteligência artificial (IA). A proposta é diminuir a complexidade tecnológica e transformar os recursos do Open Finance em serviços práticos para o consumidor.

Fundada em 2021, a Iniciador tem autorização do Banco Central para atuar como Iniciadora de Transação de Pagamento (ITP). A companhia é uma das idealizadoras do Open Finance e uma das fundadoras da Associação dos Iniciadores de Transação de Pagamentos, entidade que representa o setor e mantém reuniões periódicas com o Banco Central.

O que a ferramenta permite fazer

Com o Iniciador Actions, as instituições financeiras podem desenvolver aplicações que movimentam dinheiro entre contas do mesmo titular, sempre de acordo com regras autorizadas antes pelo cliente. Entre as possibilidades estão as transferências recorrentes entre contas próprias e a reposição automática de saldo quando uma conta fica abaixo de um limite definido.

A tecnologia também pode ser usada para evitar o uso do cheque especial, buscando recursos disponíveis em outro banco, e para reunir valores espalhados em contas diferentes. Outra opção é o arredondamento de compras, que destina pequenas quantias a uma reserva financeira.

As operações são feitas via Pix, diretamente entre as instituições. De acordo com a empresa, o Iniciador não fica com a custódia do dinheiro.

Inteligência artificial para acelerar novos serviços

A ferramenta permite que bancos e fintechs utilizem assistentes de IA para estruturar novas aplicações com base nas funções já disponíveis no Open Finance. Para Gustavo Bresler, cofundador e diretor de produto (CPO) do Iniciador, o objetivo é reduzir o tempo e o esforço para colocar novos serviços no mercado.

“Já são quase 290 milhões de contas conectadas ao Open Finance, contra 22 milhões em 2022. A infraestrutura existe. Agora precisamos inovar mais rápido e transformar esse potencial em serviços que facilitem a vida das pessoas”, afirma Bresler.

Segundo o executivo, um banco tradicional leva hoje de seis meses a um ano para desenvolver um novo serviço no Open Finance, e a nova ferramenta promete entregar o mesmo tipo de produto em uma tarde. Ele explica que isso é possível porque as instituições não precisam reconstruir a estrutura tecnológica a cada nova aplicação, o que diminui a dependência da fila interna das equipes de Tecnologia da Informação e reduz a necessidade de testes.

Regras de segurança para o cliente

As automações só funcionam com autorização prévia do cliente, feita no aplicativo do banco onde o dinheiro está depositado. As movimentações automáticas ficam limitadas a contas da mesma titularidade, e o consumidor pode cancelar a autorização quando quiser.

Se a operação envolver transferência para outra pessoa, é exigida uma validação específica por biometria no aparelho do usuário.

Como funciona o Open Finance

Lançado em 2021 no lugar do Open Banking, o Open Finance permite o compartilhamento de dados entre instituições financeiras com o consentimento do correntista, seguindo padrões de segurança regulados pelo Banco Central. O sistema reúne quase 290 milhões de contas conectadas e possibilita que o consumidor use serviços de diferentes bancos de forma mais integrada.

Nesse modelo, a Iniciadora de Transação de Pagamento é uma instituição autorizada pelo Banco Central que permite ao cliente fazer uma transferência ou um Pix a partir de uma plataforma diferente daquela onde tem conta. Com a permissão do usuário, o iniciador repassa a ordem de pagamento ao banco onde o dinheiro está.

O valor sai direto da conta de origem para o destino indicado, sem passar por uma carteira intermediária. O ITP não guarda o dinheiro nem movimenta a conta sem o consentimento do titular.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br