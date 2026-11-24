A Câmara dos Deputados aprovou, na madrugada desta terça-feira (24), o Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/26, que trata do ajuste fiscal nas contas públicas em 2027. A proposta altera as regras fiscais e permite ao Poder Executivo limitar a execução de despesas para alcançar as metas de superávit primário a partir daquele ano.

Os deputados rejeitaram os destaques apresentados, e o texto foi aprovado sem mudanças. Como já havia passado pelo Senado na quarta-feira (18), o projeto agora vai para sanção presidencial.

Em seu perfil na rede social X, o presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou que a aprovação dá ao país melhores condições de organizar o orçamento de 2027, de seguir investindo e “de cuidar de quem mais precisa”. Segundo ele, “é um primeiro passo e o país precisa continuar nessa agenda com responsabilidade”.

Pelo texto, depois que a proposta virar lei, se o resultado primário do governo no ano anterior ficar abaixo de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB), o Executivo terá de apresentar à Comissão Mista de Orçamento as causas desse desempenho e as medidas previstas para melhorá-lo.

A partir de 2027, quando o relatório bimestral de receitas e despesas apontar a necessidade de ajuste para cumprir a meta fiscal, o governo poderá bloquear mais gastos do que o mecanismo atual da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) exige. Nessa situação, o crescimento real da despesa em relação ao ano anterior ficará limitado a 2%, abaixo dos 2,5% hoje permitidos pelo arcabouço fiscal.

O contingenciamento adicional vale apenas para despesas do Executivo. Ficam de fora as obrigações constitucionais, as despesas obrigatórias, os gastos com o serviço da dívida, as despesas de inovação e desenvolvimento científico e tecnológico financiadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

De acordo com o projeto, a redução ou o cancelamento de dotações orçamentárias feitos dessa forma deverão ocorrer por meio da lei orçamentária, que indicará os valores e as programações atingidas. As informações são da Agência Câmara.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br