Os oito estádios que vão receber a Copa do Mundo Feminina de futebol de 2027 terão salas lilás, espaços destinados a acolher denúncias de mulheres vítimas de violência, assédio ou importunação sexual. A medida foi confirmada nesta segunda-feira (23) pela secretária especial para a Copa do Mundo Feminina, Juliana Agatte.

Segundo a secretária, a intenção do governo federal é levar a iniciativa a todas as capitais depois do torneio. “Posteriormente vai ser ampliado para todas as capitais, que é o que a gente gostaria como legado”, afirmou.

Nesta terça-feira (24), Juliana Agatte participa, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, do primeiro encontro nacional do governo federal com as entidades ligadas ao evento. A Copa será disputada entre 24 de junho e 25 de julho de 2027.

De acordo com a secretária, foi definida a primeira etapa de um plano nacional de legado da competição, estruturado em quatro eixos. Um deles é o enfrentamento à violência contra a mulher nos ambientes esportivos.

“O objetivo é que as atletas tenham espaço de canais de denúncia para sinalizar a violência no ambiente esportivo e também na sociedade. A ideia é aproveitar o esporte para passar essa mensagem do enfrentamento às violências”, disse.

A secretária explicou que uma resolução do Conselho Nacional de Justiça prevê atendimento especializado para qualquer situação em que a vítima se sinta violada. A experiência do Mineirão, em Belo Horizonte, que já mantém uma sala em funcionamento, serviu de referência. O governo pretende publicar diretrizes nacionais que vão valer durante a Copa.

O plano também busca ampliar o acesso e a permanência de meninas e mulheres no futebol. Uma das metas citadas é garantir o futebol feminino como modalidade nas atividades físicas das escolas.

Outro eixo trata dos resultados práticos da Lei de desenvolvimento do futebol feminino, sancionada pelo presidente Lula em setembro. Segundo Juliana Agatte, uma portaria com participação de diferentes entidades deve concluir a regulamentação da lei até março do próximo ano.

“Nós vamos sinalizar em torno de 100 dias para concluir a regulamentação a fim de fomentar que mais mulheres estejam nesses espaços de gestão por dentro do futebol”, afirmou. O governo também quer firmar parcerias com clubes e federações. “Toda a profissionalização do futebol depende dessas instituições”, acrescentou.

O plano ainda prevê transformação cultural e mais visibilidade, para reduzir estigmas e estereótipos enfrentados pelas mulheres. “Para que as meninas enxerguem o futebol feminino como uma possibilidade de ambiente de trabalho”, declarou a secretária.

No encontro com representantes das cidades-sede, Juliana Agatte defendeu o alinhamento de ações de segurança pública e de suporte de saúde para os visitantes. Mais de 50 órgãos do governo trabalham na organização. “Criar legado é uma tarefa difícil. Precisa se traduzir em questões práticas e não ocorre de cima para baixo”, avaliou.

A Fifa estima a presença de 2 milhões de pessoas no torneio, sendo 200 mil estrangeiras. Uma reunião com representantes de embaixadas também estava prevista para esta terça-feira (24).

Segundo a secretária, experiências anteriores do Brasil, como a Copa do Mundo masculina, os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, e a COP-30, realizada em Belém, são fundamentais para organizar a competição.

A previsão é de movimentação financeira acima de R$ 8 bilhões e geração de cerca de 73 mil empregos diretos e indiretos. A secretária também defendeu que as cidades adotem ponto facultativo nos dias de jogos, por causa do grande número de pessoas em deslocamento.

Esta será a primeira Copa do Mundo Feminina realizada na América do Sul. O torneio vai reunir 32 seleções em 64 partidas.

O encontro contou com a participação da secretária de Turismo da Cidade do México, Alejandra Guerrero, já que o país será uma das sedes da Copa Feminina de 2031. Ela lembrou que o México sediou um torneio internacional de seleções femininas em 1971, sem organização da Fifa, e citou a experiência mexicana com Copas masculinas em 1970, 1986 e neste ano.

“México e Brasil são dois países que têm o futebol como paixão, quase como religião”, disse a representante mexicana. Juliana Agatte concordou que o combate à discriminação, ao machismo e à xenofobia está entre os maiores desafios desse tipo de evento.

Alejandra Guerrero elogiou a política de ingressos a preços acessíveis, fruto de um acordo entre o governo brasileiro e a Fifa. “De verdade, admiro o que estão fazendo”, afirmou. Os ingressos custam a partir de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br