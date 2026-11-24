O Hemocentro Regional de Londrina realiza, ao longo desta semana, uma campanha para estimular a doação voluntária de sangue em referência ao Dia Nacional do Doador de Sangue, lembrado nesta quarta-feira (25). Segundo a assessoria de imprensa do HU/UEL, a ação tem o objetivo de reforçar a conscientização sobre a necessidade de manter os estoques abastecidos.

A proposta convida quem for doar durante a semana a tirar uma foto e publicá-la nas redes sociais, marcando o perfil @hemocentrohu. A ideia é que as imagens sirvam de incentivo para que outras pessoas também se tornem doadoras.

Nesta quarta-feira (25), o Hemocentro, que fica ao lado do HU/UEL, vai receber os doadores com uma dinâmica de perguntas e respostas e distribuição de brindes. Na Unidade de Coleta Central (UCC), os participantes vão ganhar bombons como lembrança da data.

Onde doar

As doações podem ser feitas no Hemocentro Regional de Londrina, anexo ao HU, na Rua Cláudio Donisete Cavalieri, 156, e na Unidade de Coleta Central (UCC), na Rua Prefeito Hugo Cabral, 677.

O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 17h. Aos sábados, a doação no Hemocentro exige agendamento prévio, enquanto na UCC não é necessário agendar.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (43) 99115-3927 ou pelos telefones (43) 3371-2218 e (43) 3371-2356.

Fonte: operobal.uel.br