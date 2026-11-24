A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de todos os lotes da água mineral natural da marca Pura – Fonte Estrela da Manhã. A resolução foi publicada nesta terça-feira (24) no Diário Oficial da União.

Segundo a Anvisa, a medida proíbe a venda, a distribuição, a propaganda e o uso do produto, fabricado pela empresa Raio de Sol Mineração Ltda. A determinação vale para as embalagens de 500 mililitros, 1,5 litro, 5 litros e para o galão de 20 litros.

De acordo com a agência, uma inspeção feita em conjunto pela Anvisa e pela Superintendência de Vigilância em Saúde de Goiás (Suvisa-GO) encontrou condições higiênico-sanitárias insatisfatórias na fabricação, no envase e na comercialização da água.

O comunicado também aponta que a empresa descumpriu as boas práticas de industrialização. Conforme a Anvisa, essa falha compromete a qualidade e a segurança do produto e impede que a conformidade sanitária dos lotes seja comprovada.

A Agência Brasil informou que procurou a Raio de Sol Mineração Ltda para comentar a decisão e que o espaço segue aberto para manifestação da empresa.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br