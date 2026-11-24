As apostas para o concurso 3090 vão até as 20h. O Portal Cambé divulgará o resultado após o sorteio.

A Mega-Sena chega a esta terça-feira (24 de novembro) com prêmio estimado em R$ 65 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 3090. O valor acumulou depois que ninguém acertou a sena no domingo (22). A CAIXA realiza o sorteio às 21h, pelo horário de Brasília, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Onde apostar na Mega-Sena

Em Cambé e nas demais cidades do país, o apostador pode registrar o jogo em uma casa lotérica credenciada pela CAIXA, durante o horário de atendimento da unidade. Pela internet, as opções são o aplicativo Loterias CAIXA e o site oficial de apostas.

A aposta simples, com seis números, custa R$ 6,00. O prazo para concorrer ao prêmio desta terça termina às 20h, uma hora antes do sorteio.

Onde conferir o resultado da Mega-Sena 3090

Após o sorteio, o Portal Cambé publicará as seis dezenas do concurso 3090. Para conferir seu bilhete, acesse a seção de loterias do Portal Cambé.