A cidade de São Paulo registrou nesta segunda-feira (23) o dia mais chuvoso de novembro. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), a capital acumulou cerca de 32,8 mm de chuva até as 19h.

O Centro foi a região com maior volume, com 58 mm, seguido pela zona leste, com 48,2 mm. A zona oeste somou 33,1 mm, a zona sul 31,7 mm e a zona norte 30,3 mm, de acordo com o monitoramento do órgão.

As áreas de chuva que chegaram do interior ganharam força a partir do meio da tarde e provocaram alagamentos e transbordamentos em vários pontos da capital. O CGE colocou a cidade em estado de alerta para alagamentos.

O Corpo de Bombeiros recebeu 19 chamados por quedas de árvores e 9 por enchentes e inundações. Na zona leste, os córregos Mooca, Três Pontes e Guaratiba transbordaram.

A mulher que desapareceu na noite de domingo (22), depois de cair em um rio na Vila Monumento durante as chuvas, ainda não foi localizada. A Defesa Civil segue com as buscas.

Com o volume registrado, novembro já soma 158,4 mm de chuva na capital, o que representa 19% acima da média esperada para o mês, de 133,1 mm, conforme o CGE.

A previsão indica que, entre o meio da tarde e o início da noite, instabilidades vindas do interior, somadas ao calor e à brisa marítima, devem causar pancadas de chuva de intensidade moderada a forte. Há alerta para rajadas de vento, enxurradas repentinas e alagamentos.

As chuvas fortes também atingiram cidades do interior paulista nesta segunda-feira (23). Segundo a Defesa Civil, 260 pessoas ficaram desalojadas e oito desabrigadas em Itaberá, no sudoeste do estado.

No município, por volta das 11h, a cheia do Córrego Água Limpa, que faz parte da bacia do Rio Lavrinhas, causou o transbordamento de uma barragem. A água invadiu os bairros Centro, Jardim Rossi, Jardim Barra Funda, Vila Cruzeiro e Vila Esperança, e cerca de 80 imóveis foram afetados.

Ao todo, 65 famílias desalojadas foram acolhidas por parentes, enquanto duas famílias desabrigadas foram levadas para um alojamento temporário. Uma pessoa deslocou o ombro ao ser arrastada pela enxurrada e foi encaminhada ao pronto-socorro.

De acordo com a Defesa Civil, equipes da prefeitura de Itaberá seguem prestando assistência às famílias, com limpeza, liberação de vias e levantamento dos prejuízos. Recursos e mantimentos também foram disponibilizados para ajuda humanitária ao município.

Em Ipaussu, cinco famílias, num total de 15 pessoas, ficaram desabrigadas e foram encaminhadas pela assistência social ao Hotel das Graças. Outras quatro pessoas ficaram desalojadas e estão na casa de familiares.

Também houve alagamentos em Itararé, Piedade, Mogi das Cruzes e Santa Isabel. Em Itararé, seis pessoas ficaram desalojadas, segundo a Defesa Civil.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br