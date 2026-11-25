Rolândia participa nesta quarta-feira (25) do Encontro Estadual de Gestão do Trabalho no SUAS Paraná, em Ponta Grossa. Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social, o evento reúne trabalhadores e gestores para trocar experiências e discutir formas de fortalecer o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no estado.

Quem representa Rolândia no encontro

A delegação é formada pela secretária municipal de Assistência Social, Michele da Silva Pereira, pela assistente social Thais Anselmo e pelo diretor de Gestão de Pessoas, David Henrique.

De acordo com a Secretaria, os debates tratam da gestão do trabalho no SUAS, da educação permanente e das mesas de negociação. A programação segue até quinta-feira (26), no auditório da UTFPR, em Ponta Grossa.