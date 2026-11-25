A Polícia Militar do Paraná (PMPR) divulgou orientações sobre as diferentes formas de violência contra a mulher e os canais disponíveis para denúncia. O alerta foi feito nesta quarta-feira (25), Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. Segundo a corporação, ameaças, humilhações, perseguições e atitudes controladoras também são formas de violência e podem anteceder agressões mais graves.

Em casos de emergência, quando a mulher estiver sendo ameaçada, agredida ou correndo risco, a recomendação da PM é ligar imediatamente para o 190. A chamada pode ser feita pela própria vítima ou por familiares, amigos, vizinhos ou qualquer pessoa que saiba da situação.

A coordenadora da Patrulha Maria da Penha da PMPR, major Carolina Pauleto Ferraz Zancan, reforça a necessidade de perceber os sinais de abuso logo no início. “A violência doméstica nem sempre começa com uma agressão física. Muitas vezes, ela se manifesta por meio do controle, do isolamento, das ameaças e das humilhações. Reconhecer esses comportamentos e buscar ajuda são passos fundamentais para interromper o ciclo da violência e evitar que essas situações evoluam para crimes mais graves”, afirma.

Seis formas de violência previstas em lei

A Lei Maria da Penha (Lei Federal nº 11.340/2006) reconhece seis tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher. O mais recente, a violência vicária, passou a constar na legislação em abril deste ano, com a Lei Federal nº 15.384/2026.

A violência física envolve tapas, socos, empurrões, chutes e outras agressões ao corpo. A psicológica inclui ameaças, chantagens, humilhações, manipulação emocional, isolamento social e controle excessivo sobre as decisões da mulher. Já a sexual abrange relações impostas sem consentimento, inclusive no casamento, coerção sexual e impedimento do uso de métodos contraceptivos.

A violência patrimonial ocorre com a retenção de documentos, destruição de objetos pessoais, apropriação de dinheiro e privação de bens. A moral envolve calúnia, difamação e injúria contra a honra da mulher. A vicária é aquela praticada contra filhos, familiares, dependentes ou pessoas próximas com o objetivo de atingir a mulher e causar sofrimento.

Entre os crimes ligados a esse tipo de violência, a PM cita ameaça, lesão corporal, perseguição (stalking), violência psicológica, estupro, cárcere privado, descumprimento de medidas protetivas, feminicídio e vicaricídio.

Mais de 2,6 mil ações em quatro dias

De acordo com a PMPR, a Patrulha Maria da Penha acompanha vítimas e autores, fiscaliza o cumprimento de medidas protetivas e identifica fatores de risco. As equipes também promovem palestras e reuniões com a rede de proteção.

Entre os dias 16 e 19 de novembro, durante a Semana D da Operação Mulher Segura, a corporação realizou 2.634 ações preventivas em 252 municípios do Paraná. Foram 2.567 visitas preventivas, com acompanhamento individual, orientações, fiscalização e suporte às vítimas, e outras 67 ações coletivas, como palestras e blitzes educativas, em 39 municípios.

Segundo a PM, essas atividades ajudam a identificar situações de vulnerabilidade, verificar a segurança das vítimas e fazer encaminhamentos a outros serviços da rede de proteção quando necessário. “O trabalho da Patrulha Maria da Penha é permanente e não se encerra no atendimento de uma ocorrência. Buscamos acompanhar essas mulheres, identificar situações de risco e atuar preventivamente para evitar a reincidência das agressões. É importante que elas conheçam seus direitos e saibam que existem mecanismos de proteção à disposição”, diz a major Carolina.

Medidas protetivas

As medidas protetivas de urgência podem determinar o afastamento do agressor da casa, a proibição de aproximação e contato com a vítima e seus familiares, a restrição de posse ou porte de armas e o monitoramento eletrônico do agressor. Elas podem ser concedidas mesmo sem boletim de ocorrência ou inquérito policial.

O descumprimento de uma decisão judicial é crime e deve ser comunicado imediatamente à Polícia Militar. No Paraná, mulheres com acesso autorizado pela Justiça também podem usar o Botão Salve Maria Paraná, que aciona a polícia com um toque em situações de risco.

Como pedir ajuda

A vítima pode procurar uma Delegacia da Mulher ou qualquer unidade da Polícia Civil do Paraná (PCPR) para registrar boletim de ocorrência e pedir medidas protetivas. Em alguns casos previstos pelo serviço, o registro pode ser feito pela internet.

Quando for possível e seguro, a orientação é guardar mensagens, fotos, áudios e outros registros que ajudem na apuração. A falta dessas provas, no entanto, não deve impedir a busca por atendimento.

Familiares, amigos e vizinhos que percebam situações de abuso devem acolher a vítima sem julgamentos, oferecer apoio e acionar as autoridades, evitando confronto direto com o agressor.

Canais de atendimento e denúncia

190 – Polícia Militar: emergências e risco imediato.

197 – Polícia Civil: denúncias e informações para investigações.

181 – Disque-Denúncia: denúncias anônimas, também pelo site www.181.pr.gov.br.

180 – Central de Atendimento à Mulher: denúncias, orientações sobre direitos e informações sobre a rede de proteção.

Aplicativo 190 PR: aciona a Polícia Militar em emergências, sem necessidade de ligação.

Fonte: www.pmpr.pr.gov.br