Representantes das oito cidades-sede da Copa do Mundo Feminina afirmaram que existe um cronograma definido para que todos os estádios recebam gramados híbridos, formados por grama natural reforçada com fibra sintética. O padrão é uma exigência da Fifa, que assumiu parte dos custos das adequações. As informações foram apresentadas em uma reunião de preparação realizada nesta terça-feira (24), em Brasília.

O torneio está marcado para o período de 24 de junho a 25 de julho do próximo ano. No encontro, os representantes também trataram de ações para envolver a população e de projetos que devem deixar um legado após a competição.

Segundo a Fifa, os gramados com reforço híbrido facilitam a manutenção dos campos e oferecem mais resistência e durabilidade. A diretora do Mineirão, Jacqueline Alves, explicou que a ideia é fazer as melhorias durante as pausas dos campeonatos para jogos das seleções, período conhecido como Data Fifa.

Em Porto Alegre, as partidas serão disputadas no Estádio Beira-Rio, do Internacional. O vice-presidente de administração do clube, André Dalto, informou que aguarda os recursos da Fifa para executar as mudanças. “A gente vai ter que retirar todo o gramado para uma costura, que é algo que hoje poucos estádios no Brasil têm”, afirmou.

Dalto estima que a obra custará cerca de R$ 5 milhões. “Estamos trabalhando para que esse valor fique equilibrado e que não tenha nenhum custo para os cofres do clube”, disse. Ele acrescentou que o Beira-Rio utiliza grama de inverno, a mesma usada na Europa, que, segundo ele, se adapta muito bem ao clima do Rio Grande do Sul.

No Ceará, o secretário de Esportes, Rogério Pinheiro, informou que há um processo de licitação para obras de infraestrutura na Arena Castelão, em Fortaleza, com abertura prevista para 13 de janeiro. O contrato abrange todas as intervenções necessárias no estádio, incluindo a adequação do gramado, com orçamento total estimado em R$ 360 milhões.

De acordo com o secretário, a avaliação de especialistas indica que não será preciso trocar todo o gramado. “Basicamente, é preciso fazer a costura da porcentagem de grama sintética. Mas isso nós vamos avaliar ainda após a contratação da empresa”, explicou. A Fifa vai arcar com 50% do custo da manutenção do gramado.

Na área de engajamento, a coordenadora da Copa do Mundo no Distrito Federal, Laís Barufi, contou que estão sendo organizados eventos prévios para 21 de abril, data do aniversário de Brasília. A capital federal já está confirmada como a primeira cidade a receber o troféu do torneio, que depois passará pelas outras sete sedes.

Brasília também vai promover torneios para meninas e adolescentes de até 18 anos. “Vamos fazer um torneio em que a gente consiga trazer as meninas das escolas públicas e particulares para fazer jogos. A ideia é envolver diferentes faixas etárias, incluindo ensino médio e fundamental”, disse a coordenadora.

O período dos jogos estudantis ainda depende do calendário escolar, mas as primeiras atividades devem começar a partir de fevereiro. “Pode ter jogos no Estádio Mané Garrincha inclusive, mas a ideia é mobilizar as estudantes também para os centros olímpicos. Seria uma forma de as meninas se interessarem e se engajarem”, afirmou.

A cidade de São Paulo segue linha parecida, com iniciativas em cinco núcleos de futebol feminino, atendimento às atletas, atividades para as mães e cursos de formação para treinadoras, gestoras e árbitras. O projeto “Leoa” prevê um centro esportivo público dedicado exclusivamente à saúde e à prática esportiva das mulheres.

Os organizadores levam em conta pesquisas que apontam que muitas meninas abandonam o esporte após a primeira menstruação, por associarem a atividade física às brincadeiras da infância. Outro momento de desistência, segundo Laís Barufi, é o casamento. “Nesse momento, ela entende que tem outras obrigações com relação à casa, aos filhos, e acaba abandonando o esporte”, declarou.

Durante a competição, estão previstas palestras sobre a profissionalização do esporte e questões de gênero. Em Brasília, uma “carreta lilás” deve ser instalada na área do Fan Festival para acolher mulheres vítimas de algum tipo de violação, e todos os estádios contarão com salas lilás com a mesma finalidade.

Jacqueline Alves relatou que a sala lilás do Mineirão, em Belo Horizonte, tem apresentado bons resultados, com 26 ocorrências registradas entre julho e setembro, durante o Campeonato Brasileiro. “A função da sala Lilás é acolher. A gente tem profissionais preparadas para escutar a vítima e testemunhas”, explicou.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br