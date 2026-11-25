A 2ª edição do projeto Maria da Penha pela Cidade será realizada nesta sexta-feira (27), das 9h às 17h, no Sesc Norte, na Avenida Saul Elkind, 1.555, em Londrina. Segundo a Prefeitura, o dia será dedicado às mulheres, com acolhimento, orientação, acesso à Justiça e garantia de direitos, além de ações que buscam fortalecer a autonomia feminina.

O projeto é uma iniciativa de justiça itinerante do 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres de Londrina, em parceria com a Secretaria Municipal de Política para as Mulheres (SMPM). A proposta é levar aos bairros, de forma integrada, os serviços e as instituições que atuam na prevenção e no enfrentamento à violência contra as mulheres, facilitando o acesso às políticas públicas de proteção.

Nesta edição, a ação ocorre em parceria com o Programa Justiça no Bairro, iniciativa de responsabilidade social do Tribunal de Justiça do Paraná. Por isso, a programação também terá serviços de acesso à Justiça para a população em geral. O Justiça no Bairro e o Sesc Cidadão promovem um mutirão de cidadania nos dias 27 e 28 de novembro e um casamento coletivo marcado para 5 de dezembro, com apoio da Prefeitura.

A juíza Claudia Bertolla, titular do 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Londrina, afirma que o projeto amplia o acesso das mulheres à rede de proteção ao reunir diferentes atendimentos em um só lugar. “É importante destacar que todos os serviços são gratuitos e que mesmo as mulheres que não possuem atualmente medida protetiva de urgência, mas que estejam em situação de violência, podem comparecer ao evento e receber acolhimento e orientação”, disse.

Entre os atendimentos voltados às mulheres em situação de violência estão o registro de boletim de ocorrência, inclusive em casos de descumprimento de medida protetiva, e o pedido de medida protetiva de urgência, que será analisado e decidido pelo 1º Juizado durante o próprio evento. Também haverá atendimento para revogação e prorrogação de medidas, pedido de execução de indenizações fixadas em sentenças condenatórias e atendimentos de psicologia, serviço social e orientação jurídica.

O Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CAM), ligado à SMPM, estará presente com atendimentos nas áreas de serviço social, psicologia e orientação jurídica. Também participam a Delegacia da Mulher e o Núcleo de Operações com Cães da Polícia Civil, a Patrulha Maria da Penha do 30º Batalhão da Polícia Militar, a Defensoria Pública, o Núcleo Maria da Penha (Numape) e o Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude (NEDDIJ).

Para a secretária municipal de Política para as Mulheres, Marisol Chiesa, muitas mulheres ainda encontram barreiras para buscar orientação, atendimento ou proteção. “Por isso, não podemos depender exclusivamente da capacidade de cada mulher chegar até os serviços: é preciso que os serviços e as políticas públicas estejam presentes onde as pessoas vivem, conheçam suas realidades e desenvolvam ações que atendam às suas necessidades específicas. Quando o poder público vai até os territórios e oferece atendimento no próprio local, de forma mais ágil e integrada, ampliamos o acesso das mulheres aos seus direitos e a oportunidades que contribuem para uma vida livre da violência, com dignidade e autonomia”, afirmou.

Uma das novidades desta edição é a participação do programa Cartório Acolhedor, do Tribunal de Justiça do Paraná, que oferece vagas de emprego e estágio em cartórios e serventias extrajudiciais para mulheres em situação de violência doméstica e familiar. As interessadas podem cadastrar currículos e consultar oportunidades na plataforma www.cartorioacolhedor.com.br, e no evento haverá orientação e cadastro no programa.

A Guarda Municipal, por meio da Guarda da Mulher, vai promover quatro oficinas de defesa pessoal. Às 9h30, o foco será em técnicas básicas de proteção e prevenção; às 11h, em técnicas de liberação de agarramentos e situações de risco; às 13h, em reações a abordagens e técnicas de afastamento; e às 16h, em simulações práticas e estratégias de autoproteção.

A Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal também vai orientar sobre seus serviços e ajudar as mulheres a habilitar o Botão de Emergência do aplicativo 153 Cidadão, que permite pedir ajuda rapidamente pelo celular. “Nós, da Patrulha Maria da Penha, vemos esse projeto como algo muito positivo, porque ele aproxima a comunidade dos serviços que o município oferece. Estaremos no evento habilitando o Botão de Emergência do aplicativo 153 Cidadão, que é um instrumento muito eficaz quando a mulher precisa pedir ajuda de forma simples e rápida, além de prestar orientações e esclarecer dúvidas sobre o funcionamento do nosso serviço especializado”, explicou a guarda municipal Letícia Caroline, integrante da Guarda da Mulher.

Para o público em geral, haverá orientações jurídicas sobre adoção, tutela, guarda, destituição do poder familiar e defesa de adolescentes em conflito com a lei que não estejam privados de liberdade. Também serão prestadas orientações sobre divórcio, reconhecimento e dissolução de união estável, regularização de visitas e guarda dos filhos, pensão alimentícia e partilha de bens.

Secretarias municipais das áreas de trabalho, saúde, assistência social e defesa social também participam. A programação inclui aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientações de saúde mental e saúde bucal, divulgação de vagas de emprego e de cursos de qualificação profissional, orientações sobre a Carteira de Trabalho Digital e sobre as linhas de microcrédito da Fomento Paraná.

O evento ainda terá a Feira Arte Mulher Empreendedora, com artesanato e empreendedorismo feminino, orientações da Sala da Mulher Empreendedora, instalação dos aplicativos 153 e 190 e distribuição de materiais informativos.

A ação integra a campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, que começou em 20 de novembro e vai até 10 de dezembro. Serviço: Maria da Penha pela Cidade, sexta-feira (27), das 9h às 17h, no Sesc Norte (Avenida Saul Elkind, 1.555), em Londrina. Todos os atendimentos são gratuitos.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br