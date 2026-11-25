A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de quatro lotes de medicamentos usados no tratamento de câncer. A resolução foi publicada nesta quarta-feira (25) no Diário Oficial da União. Segundo a agência, a própria Janssen-Cilag Farmacêutica, empresa detentora do registro, informou que os produtos são irregulares.

Dois dos lotes são do medicamento Darzalex: o QAS3E15, com validade até dezembro de 2026, e o QHS5U06, com validade até julho de 2027. Ambos foram identificados no mercado brasileiro. De acordo com a fabricante, esses produtos eram destinados à venda na Turquia e têm embalagem diferente da registrada no Brasil, com erros de digitação e divergências em relação às características técnicas de referência.

A medida também atinge o lote 2154044 do Imbruvica 140 mg, em frascos com 90 cápsulas, fabricado em outubro de 2024 e com validade até setembro de 2027. Conforme a Anvisa, o lote foi produzido para distribuição e venda na China, mas acabou encontrado no Brasil. “A apresentação cápsulas não tem registro na Anvisa”, informou o órgão.

O quarto lote, o 06A02V do Imbruvica 140 mg, não foi fabricado pela empresa. “A comercialização de medicamento falsificado representa risco sanitário elevado, uma vez que não há garantia de sua identidade, qualidade, segurança e eficácia, em desacordo com a legislação sanitária”, destacou a agência.

A mesma resolução determina a apreensão de um lote falsificado do Dysport, medicamento à base de toxina botulínica. A Beaufour Ipsen Farmacêutica, detentora do registro, informou à Anvisa que desconhece o lote 039228.

A Anvisa também mandou apreender e proibiu a fabricação, a importação, a venda, a distribuição, a propaganda e o uso de medicamentos e substâncias sujeitas a controle especial das marcas GMP/Growth Muscle Pharma. Segundo a agência, os produtos são vendidos pela internet e não têm registro, notificação ou cadastro no órgão.

A lista de produtos proibidos inclui Winstrol (oleosa) GMP, Stanozolol comp. GMP, Proviron GMP, Propionato de testosterona GMP, Primobolan GMP, Oxandrolona GMP, NPP GMP, Masteron GMP, Decanoato de nandrolona (Deca) GMP, Hemogenin GMP, Enantato de testosterona GMP, Durateston GMP, Dianabol GMP, Boldenona GMP, Deposteron GMP e Acetato de trembolona GMP.

“As ações de fiscalização aplicam-se a quaisquer pessoas físicas, jurídicas ou veículos de comunicação que promovam a divulgação, exposição à venda, distribuição, comercialização ou uso dos referidos produtos”, informou a Anvisa.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br