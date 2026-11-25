O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) vai diplomar 143 eleitos e suplentes na quinta-feira (17) de dezembro, às 15h, no Teatro Positivo, em Curitiba. A entrega dos diplomas encerra o processo eleitoral de 2026 no estado e é requisito para a posse.

Quem vai receber o diploma

Segundo o TRE-PR, serão diplomados o governador e o vice-governador, dois senadores e quatro suplentes de senador. Pela Câmara dos Deputados, receberão o documento 30 deputados federais e 24 suplentes. Pela Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), serão 54 deputados estaduais e 27 suplentes.

Prevista no calendário eleitoral pela Resolução nº 23.769/2026, a diplomação formaliza o resultado das urnas. O documento identifica o candidato, o partido ou a coligação pela qual concorreu e o cargo para o qual foi eleito ou sua condição de suplente.

Quando os eleitos tomam posse

De acordo com o TRE-PR, o governador e o vice-governador tomarão posse na quarta-feira (6) de janeiro de 2027. Os senadores, deputados federais e deputados estaduais eleitos assumem na segunda-feira (1º) de fevereiro, quando começa a nova legislatura no Congresso Nacional e na Alep.