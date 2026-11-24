O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta terça-feira (24) a lei que estabelece um ajuste fiscal nas contas públicas para 2027. As novas regras permitem que o Executivo limite a execução de despesas para cumprir as metas de superávit primário a partir do próximo ano, segundo a Agência Brasil.

O projeto foi aprovado pelo Senado na semana passada e recebeu o aval da Câmara dos Deputados na madrugada desta terça-feira. Com a sanção, a lei passa a valer com a previsão de um superávit de cerca de R$ 18,7 bilhões em 2027.

O texto reúne medidas para cortar gastos e aumentar a arrecadação. A economia estimada fica entre R$ 45,1 bilhões e R$ 56,1 bilhões no próximo ano.

A projeção leva em conta tanto o reforço na arrecadação quanto o controle das despesas. O cálculo se refere ao resultado primário, que é a diferença entre o que o governo arrecada e o que gasta, sem contar o pagamento dos juros da dívida.

Entre as mudanças está uma alteração no arcabouço fiscal que autoriza o governo a fazer bloqueios extras de despesas para atingir a meta. A lei também reduz de 2,5% para 2% o limite de crescimento dos gastos acima da inflação nos anos em que houver adoção de medidas de contenção, regra que começa a valer a partir de 2027.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br