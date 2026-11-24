O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou nesta terça-feira (24) o pedido da defesa da ex-deputada federal Carla Zambelli para reduzir a pena aplicada no caso da invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A invasão ocorreu em 2023 e teve como objetivo emitir um mandado de prisão falso contra o próprio ministro.

Os advogados pediam que fossem descontados da condenação dez meses de prisão cumpridos na Itália e 298 dias de prisão no Brasil. Zambelli foi condenada pelo STF a dez anos de prisão, mas deixou o país antes do fim do julgamento.

Na decisão, Moraes afirmou que a detração, mecanismo que permite abater da pena o tempo já cumprido em prisão, só pode ser aplicada depois que a condenada começar a cumprir a pena no Brasil. “A sentenciada, contudo, encontra-se foragida, de modo que eventuais benefícios na execução da pena somente serão analisados com o início do cumprimento da pena”, escreveu o ministro.

Em maio deste ano, Zambelli foi solta na Itália depois que a Corte de Cassação recusou o pedido de extradição feito pelo governo brasileiro. Os juízes italianos apontaram parcialidade de Alexandre de Moraes no processo e, segundo a sentença, o ministro atuou como “juiz e vítima” ao relatar a ação penal que resultou na condenação.

A ex-deputada também foi condenada a cinco anos e três meses de prisão pela perseguição ao jornalista Luan Araújo, às vésperas do segundo turno das eleições de 2022. O episódio começou após os dois trocarem provocações durante um ato político no bairro dos Jardins, em São Paulo.

Nesse segundo processo, o julgamento do pedido de extradição na Itália foi adiado para fevereiro de 2027.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br