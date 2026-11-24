A novela Quem ama cuida, exibida no horário das nove, entra em uma fase de revelações e viradas. Os capítulos mais recentes e as prévias divulgadas nesta terça-feira (24) indicam que personagens centrais vão enfrentar descobertas que podem mudar relações e destinos na história.

Ademir descobre que é pai de Brigitte

Um dos destaques é a revelação de que Ademir é pai de Brigitte. A informação aparece nos títulos de duas matérias publicadas hoje, e uma delas promete explicar como o personagem chegará a essa conclusão. Os resumos disponíveis não detalham o caminho da descoberta nem as reações, então esses pontos só ficarão claros quando as cenas forem ao ar.

Revelações de paternidade costumam mexer com várias tramas ao mesmo tempo. Nesse caso, porém, as fontes não dizem como o fato afetará outros personagens, e é prudente esperar os capítulos antes de tirar conclusões.

Ulisses e o segredo de Pilar

Outra linha de acontecimentos envolve Ulisses. Segundo a chamada publicada sobre a novela, ele descobre um segredo de Pilar, tira dinheiro da irmã e a deixa em situação de miséria. O texto usa uma linguagem enfática, típica de prévias de folhetim, mas não informa qual é o segredo nem em que circunstâncias o dinheiro é retirado.

O que se sabe, portanto, é que a trama ganha um conflito financeiro e familiar, com consequências graves para uma das personagens envolvidas.

O que o autor disse sobre o triângulo amoroso

Há também expectativa sobre o desfecho do triângulo amoroso formado por Mau Mau, Felipe e Fernando. Em entrevista a uma revista, o autor Walcyr Carrasco deu pistas sobre o que pode acontecer com os três na reta final, e uma publicação nas redes sociais destacou o assunto. O trecho disponível está incompleto, e por isso não é possível detalhar o que ele indicou sobre o destino de cada personagem.

Por que o assunto desperta interesse agora

O interesse se explica pela combinação de fatores que aparecem nas fontes:

a novela está em sua reta final, segundo a menção ao desfecho dos personagens;

há uma revelação de paternidade anunciada para os próximos capítulos;

um conflito de dinheiro e segredos promete ter efeitos duros sobre uma personagem;

o autor já falou publicamente sobre possíveis caminhos para o triângulo amoroso.

Nesse tipo de produção, o final costuma concentrar o esclarecimento de mistérios e a resolução dos principais conflitos, o que ajuda a explicar a atenção do público às prévias.

Como acompanhar

Os capítulos da novela são divulgados em vídeo na plataforma da emissora, inclusive o da segunda-feira, 23 de novembro de 2026, útil para quem perdeu a exibição e quer se atualizar antes das próximas cenas.

Como as informações disponíveis vêm de títulos, resumos curtos e chamadas, muitos detalhes ainda não estão claros. A recomendação é acompanhar a exibição para conferir como cada situação será conduzida, sem tratar as prévias como descrição completa do que irá ao ar.

Fontes consultadas