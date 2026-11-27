Estudantes do ensino médio que participam do programa Pé-de-Meia e nasceram em setembro ou outubro recebem nesta sexta-feira (27) mais uma parcela do incentivo à frequência escolar. O pagamento vale para alunos do ensino médio regular e da educação de jovens e adultos (EJA), segundo o Ministério da Educação (MEC).

Para quem está no ensino regular, trata-se da oitava parcela mensal do ano. Para os alunos da EJA, é a terceira parcela do segundo semestre.

O Pé-de-Meia é um programa de incentivo financeiro-educacional em formato de poupança, criado e coordenado pelo MEC. O objetivo é estimular a permanência na escola e a conclusão dos estudos de alunos matriculados no ensino médio público.

Calendário de pagamentos

O MEC informou que os depósitos seguem uma escala definida pelo mês de nascimento do estudante e terminam em 30 de novembro. Os nascidos em janeiro e fevereiro receberam na segunda-feira (23), os de março e abril na terça-feira (24), os de maio e junho na quarta-feira (25) e os de julho e agosto na quinta-feira (26).

Depois dos nascidos em setembro e outubro, que recebem nesta sexta-feira (27), o calendário se encerra com os aniversariantes de novembro e dezembro, na segunda-feira (30).

Valores

A parcela é de R$ 200 para alunos do ensino médio regular e de R$ 225 para estudantes da EJA, e os dois valores podem ser sacados. No ensino regular, são pagas até nove parcelas de frequência por ano.

Na EJA, o estudante recebe até quatro parcelas por semestre, o que soma até oito por ano. Parcelas de meses anteriores também podem ser liberadas para alunos que tiveram dados enviados ou corrigidos pelas redes de ensino.

Frequência mínima

Para receber o depósito desta etapa, o aluno precisa ter alcançado pelo menos 80% de presença nas aulas em setembro. Se a frequência ficar abaixo desse índice em algum mês do ano letivo, os valores correspondentes ficam retidos.

O dinheiro bloqueado pode ser liberado quando o estudante voltar a cumprir a frequência mínima exigida.

Quem tem direito

A inclusão no programa é automática para quem cumpre os requisitos. O aluno deve estar matriculado na rede pública e a família precisa ter inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico), base usada pelo MEC para verificar quem pode participar.

Em 2026, o cadastro da família deveria estar ativo até a data-base de 7 de agosto, e a atualização do CadÚnico tem validade de 24 meses. A renda familiar precisa ser de até meio salário mínimo por pessoa, o que corresponde a R$ 810,50 neste ano.

Os estudantes devem ter entre 14 e 24 anos no ensino médio regular ou entre 19 e 24 anos na EJA. Também é necessário ter o CPF regular.

Poupança pode chegar a R$ 9,2 mil

De acordo com o MEC, o programa já alcançou 6 milhões de estudantes no país desde 2024. Ao fim de cada ano letivo concluído no ensino médio regular, o beneficiário recebe R$ 1 mil, valor que só pode ser retirado da poupança após a formatura.

Somando as parcelas de matrícula e frequência, os depósitos anuais por aprovação e o adicional único de R$ 200 pela participação no Enem para concluintes, o total pode chegar a R$ 9,2 mil por aluno.

Como consultar e tirar dúvidas

A situação dos pagamentos, as informações escolares e as regras do programa podem ser consultadas na página do Pé-de-Meia, com login e senha da conta Gov.br. A página de Perguntas Frequentes do programa traz orientações sobre critérios, calendário e liberação da conta para menores de idade.

Estudantes e responsáveis também podem buscar atendimento pela Central do MEC, no telefone 0800-616161.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br