A linha de costa da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão (RDSEPT), no litoral norte do Rio Grande do Norte, recua em média entre 1,5 e 3,5 metros por ano. O dado é de análises do Laboratório de Geotecnologias Aplicadas, Modelagens Costeira e Oceânica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e representa a maior taxa de erosão entre as 12 regiões do estado estudadas. A informação faz parte de reportagem da Agência Brasil, a terceira da série Litoral potiguar sob pressão.

Localizada entre os municípios de Macau e Guamaré, a cerca de 190 quilômetros de Natal, a reserva permite atividades tradicionais de baixo impacto, como pesca, extrativismo e agricultura familiar. A área reúne 13 quilômetros contínuos de dunas, restingas e manguezais.

Quem vive da pesca sente as mudanças de perto. O pescador Geovani Silva, de 45 anos, trabalha há 35 anos nas águas da região e usa a posição dos ranchos, cabanas rústicas de madeira usadas como abrigo e depósito, para medir o avanço do mar.

“Só este ano já precisei mudar o rancho de lugar três vezes. Tiveram uns ranchos aí do pessoal que foram engolidos. Colocaram umas pedras, mas não adiantou. O mar está comendo a costa”, relata Geovani.

A esposa dele, a pescadora e marisqueira Gercina Izídio, de 41 anos, chegou à região em 2002. “Quando eu era mais nova, eu vinha aqui, e o mar era bem longe. As dunas eram imensas. A gente tinha que subir bem alto nelas. Depois, andava sem parar sob um sol forte e parecia que nunca ia chegar à água”, lembra.

Segundo o geólogo Venerando Eustáquio Amaro, coordenador do laboratório da UFRN, a região tem características naturais que favorecem a erosão, como grande variação das marés, ventos intensos e ondas fortes. Esses fatores são potencializados pela deriva litorânea, processo em que as correntes levam sedimentos de leste para oeste.

A reserva abriga três parques eólicos instalados entre 2006 e 2012: Miassaba II, na restinga, Alegria II, nas dunas móveis, e Miassaba III, no tabuleiro pré-litorâneo. Moradores e pesquisadores apontam os empreendimentos como um dos maiores desafios atuais da região.

De acordo com os pescadores, ruídos e vibrações das hélices afastaram peixes e alteraram a desova de tartarugas e o fluxo de pássaros. Moradores com casas próximas às torres também reclamam do barulho e das luzes vermelhas que piscam a noite inteira.

Para Venerando Amaro, os aerogeradores instalados sobre as dunas, muito perto do mar, funcionam como barreiras físicas que impedem a troca de areia entre a praia e o campo de dunas, o que intensifica a erosão. “A situação está em um grau de erosão imenso. Tem locais no parque de Miassaba II que eu medi cerca de 15 metros de distância para o nível médio do mar bater na base do aerogerador. Isso em uma maré que não era alta”, afirma.

O professor Rodrigo Guimarães, do Departamento de Gestão Ambiental da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), afirma que a comunidade não foi devidamente consultada. “Tudo que é decidido sobre ocupação dentro de uma unidade de conservação como essa precisa de deliberação do Conselho Gestor. Na prática, não foi assim. A entrada de um parque eólico na restinga foi o maior erro de licenciamento da reserva. Não deveria ser permitido colocar aerogeradores numa área protegida de restinga”, diz.

Um estudo do qual o professor participa analisou 58 atas de reuniões do conselho e concluiu que os parques foram licenciados sem votação ou deliberação favorável da plenária.

Em nota, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (Idema) informou que “embora o Conselho Gestor tenha competência para deliberar e vetar atividades incompatíveis no interior da Reserva, esta prerrogativa não é prevista para os empreendimentos localizados fora da Reserva, na zona de amortecimento, como é o caso dos parques eólicos, cabendo a análise e decisão final exclusivamente ao órgão ambiental”. O órgão disse ainda que acompanha os impactos ambientais e sociais durante o licenciamento e em monitoramentos posteriores, “considerando evidências técnicas e científicas”.

Com cerca de 12.940 hectares, a RDS Ponta do Tubarão foi criada em julho de 2003 para proteger estuário, manguezais, dunas, restinga, caatinga e zona marinha, além de comunidades tradicionais como Barreiras, Diogo Lopes, Sertãozinho, Lagoa Doce e Mangue Seco. A criação foi resultado de mobilização dos moradores.

A partir dos anos 1990, segundo os moradores, investidores estrangeiros que planejavam um resort de luxo contrataram vigias armados para controlar a restinga e incendiaram ranchos de pescadores. Mais perto dos anos 2000, empresários da carcinicultura, a criação de camarão em cativeiro, tentaram instalar viveiros na região estuarina, e cerca de 60 mil metros quadrados de manguezal foram desmatados e queimados, de acordo com a comunidade.

A reação envolveu boicotes, protestos, abaixo-assinado e encontros ecológicos, com participação de pescadores, marisqueiras, agricultores e lideranças, apoiados por organizações sociais e pesquisadores. Em abril de 2003, uma caravana com mais de 120 pessoas foi a Natal acompanhar a reunião do Conselho Estadual de Meio Ambiente (Conema), que aprovou o projeto da reserva por unanimidade.

A liderança local Élio Souza, de 51 anos, participou do processo e guarda documentos da época. “Se nós não tivéssemos virado uma reserva, nós não estaríamos aqui até hoje. E nosso território não seria da mesma maneira. As pessoas que vivem aqui precisam lembrar essa história com orgulho”, afirma.

O professor de matemática Luiz Ribeiro Itá, de 63 anos, que atua no Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP), destaca a resistência da comunidade. “Os empreendimentos chegam e na sua maioria têm um tempo determinado: até quando dá lucro. Quando uma empresa vai embora, a comunidade volta à atividade tradicional para se manter viva. E temos nos mantido fortes durante todo esse tempo. Apesar de sermos comunidades pobres, não temos ninguém passando fome aqui.”

O Plano de Manejo da reserva, que define as regras de uso e ocupação da área, foi aprovado apenas em 2018. Coordenador do plano, Rodrigo Guimarães avalia que a execução precisa ser mais efetiva. “A criação de uma unidade de conservação da natureza é igual ao nascimento de um bebê: você tem que cuidar, acompanhar, alimentar. Do Plano de Manejo que tem 100 ações previstas, acredito que apenas 10% tenham sido implementadas pelo governo. E isso faz muita falta para gerar uma estabilidade comunitária”, diz.

Novas pressões podem vir do mar. Luiz Ribeiro Itá critica a ausência da pesca artesanal nas discussões do Planejamento Espacial Marinho (PEM), processo coordenado pela Marinha e pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) que organiza as atividades humanas no mar. O Brasil se comprometeu a estruturar o PEM até 2030.

“As propostas atuais fatiam nosso oceano como um boi de açougue para o turismo de massa, petróleo, mineração e eólicas offshore, mas a pesca artesanal não está lá. Eu perguntei durante as reuniões: vocês desconhecem que existem pescadores artesanais aqui e que eles geram renda para toda a comunidade?”, relata Itá.

Há também preocupação com o enfraquecimento da mobilização coletiva. Parte da população defende ampliar as possibilidades de ocupação e atividade econômica, enquanto outra teme perder as conquistas do passado. “Quando falta dinheiro, um grupo começa a culpar a proteção ambiental como motivo de atraso. Pequenos núcleos de pessoas também passam a ser cooptados por grupos econômicos para lutar contra a conservação, dizendo que a reserva foi um atraso de vida”, afirma Rodrigo Guimarães.

Uma das alternativas apontadas para a economia local é o turismo de base comunitária, que busca gerar renda e oportunidades para os jovens sem reproduzir o turismo de massa. A experiência ainda enfrenta dificuldades, e um dos poucos exemplos é a pousada de Élio, em funcionamento desde 2004. “O visitante se hospeda na pousada, mas também consome no restaurante do vizinho e contrata passeios com condutores locais. Todo mundo ganha”, explica.

Para conter o avanço do mar, Venerando Amaro defende investimentos nos manguezais. Um estudo do qual ele participa indica que, sem essa barreira natural, a parcela do litoral sob risco intermediário a alto subiria de 42% para 60%, deixando canais de maré, áreas estuarinas e vilas desprotegidos.

Outro levantamento aponta que a área de manguezais encolheu 6,4% entre 1999 e 2023, enquanto a área ocupada pela carcinicultura cresceu 151,8%. Salinas, exploração de petróleo e parques eólicos também aparecem como ameaças, e o modelo prevê redução adicional de 7,1% na cobertura de manguezal até 2050.

Restaurar os 7.281 hectares de manguezal da região custaria cerca de US$ 21 milhões. Caso eles sejam destruídos e o Estado precise construir obras rígidas para proteger 50 quilômetros de áreas urbanas e costeiras, o custo chegaria a US$ 145,5 milhões.

Os manguezais preservados podem armazenar mais de 2,2 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente por hectare. Nas bordas degradadas, o desmatamento libera em média 404,7 toneladas por hectare, transformando o ecossistema em fonte de gases de efeito estufa.

“Os dados deixam claro que é mais barato investir em recuperação e ampliar as áreas de manguezais. Eles cumprem um papel fundamental para sustentar a linha de costa nesse ambiente e proteger toda a comunidade”, afirma o geólogo.

O pescador Geovani Silva resume o pedido da comunidade. “Esperamos que os governos olhem para cá e tomem providências para nos ajudar e proteger nosso território, porque, sem a natureza, nós não somos nada”, diz.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br