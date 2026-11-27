A Polícia Militar do Paraná (PMPR) apreendeu 327 produtos estrangeiros, avaliados em cerca de R$ 60 mil, nesta quinta-feira (26), em Cruzeiro do Oeste, no Noroeste do Estado. A ação fez parte da Operação Omnis. As mercadorias estavam em um carro dirigido por um homem de 37 anos.

Segundo a PMPR, a abordagem ocorreu durante uma fiscalização em frente ao posto rodoviário do município. Equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e da ROTAM do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM) pararam um Chevrolet Captiva que levava várias bolsas com produtos importados.

Dentro do veículo, os policiais encontraram 258 perfumes e cosméticos e 69 eletrônicos, entre modems, roteadores, relógios inteligentes e receptores. De acordo com a corporação, os itens entraram no país sem o desembaraço aduaneiro exigido.

Diante da irregularidade, a Polícia Federal (PF) foi acionada e orientou a apreensão das mercadorias e do carro. O motorista foi identificado e liberado em seguida.

Os produtos foram lacrados e serão encaminhados à Receita Federal de Guaíra. A ocorrência foi registrada como descaminho.

Fonte: www.pmpr.pr.gov.br