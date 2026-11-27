A Prefeitura de Londrina promove na terça-feira (1º) o Dia da Transparência, evento que vai discutir os desafios da transparência pública e a participação da sociedade no acompanhamento da gestão. A programação acontece das 8h30 às 12h e das 14h às 17h30, no Anfiteatro Cyro Grossi, no campus da Universidade Estadual de Londrina (UEL).

O encontro tem como tema “Transparência Pública e Controle Social: caminhos para uma gestão íntegra e participativa”. Segundo a Prefeitura, a organização é da Controladoria-Geral do Município (CGM), em parceria com a UEL e o Conselho Municipal de Transparência e Controle Social (CMTCS).

O evento conta ainda com o apoio da Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar) e do Núcleo Interdisciplinar de Gestão Pública (Nigep), ligado à universidade.

Programação da manhã

O credenciamento e a abertura oficial começam às 8h30. Às 9h30, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) José Durval Mattos do Amaral ministra a conferência “Democracia, governança e compromisso público”.

Em seguida, às 10h30, o ouvidor-geral do TCE-PR, Ederson Patrick Severo Machado, apresenta a palestra “Transparência Pública e Controle Social: o cidadão como protagonista da Gestão Pública”.

Programação da tarde

As atividades da tarde começam às 14h, com a palestra dialogada “Índice de Transparência da Administração Pública: desafios, critérios e boas práticas para os municípios”. A apresentação será conduzida pelo auditor do TCE-PR Fábio Rosenfeld.

Às 16h15, uma mesa-redonda vai debater a transparência pública como instrumento de governança e de exercício da democracia. Participam os professores da UEL João Luis Esteves e Ana Paula Perfetto e o controlador-geral e ouvidor-geral da Prefeitura de Londrina, Guilherme Arruda, com mediação da docente da UEL Letícia de Souza Baddauy.

Público e objetivo

De acordo com a organização, a proposta é reunir gestores, servidores públicos e profissionais das áreas de controle interno, transparência, integridade, ouvidoria e gestão pública. O evento também é aberto a outros interessados no tema, com foco na troca de conhecimentos e experiências.

Para Guilherme Arruda, a transparência funciona como instrumento de governança por ajudar o gestor a tomar decisões melhores e a prestar contas. “Além disso, é um instrumento de democracia porque dá ao cidadão condições de participar e exercer o controle social”, afirmou.

O controlador-geral também destacou a aproximação entre universidade e administração pública. “A academia traz método, pesquisa e um olhar crítico e independente. A gestão traz a realidade do dia a dia, os desafios práticos e os dados. Quando essas duas visões se encontram, conseguimos avaliar o que funciona, corrigir rumos e construir políticas públicas baseadas em evidências. Eu vivo um pouco essa ponte, porque estou na gestão e também na pesquisa, e vejo como uma enriquece a outra. Nosso objetivo é que esse diálogo seja permanente, e não só um evento”, disse.

Serviço

Dia da Transparência – Transparência Pública e Controle Social: caminhos para uma gestão íntegra e participativa. Data: terça-feira, 1º de dezembro. Horários: das 8h30 às 12h e das 14h às 17h30.

Local: Anfiteatro Cyro Grossi, na Universidade Estadual de Londrina (UEL). As inscrições são gratuitas e devem ser feitas com antecedência pela internet, no Sistema Integrado de Gestão de Eventos Científicos (Sigec), da UEL.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br