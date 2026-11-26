Servidores da Prefeitura de Londrina estão sendo convidados a adotar cartinhas da campanha Papai Noel dos Correios, que presenteia crianças em situação de vulnerabilidade social no período de Natal. Segundo a prefeitura, 60 cartas estão disponíveis para adoção na Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMRH).

Em Londrina, a campanha reúne 1.335 cartinhas cadastradas, escritas por crianças atendidas por sete instituições do município. Entre elas estão três entidades que recebem crianças com deficiência (PcD) e uma escola municipal indicada pela Secretaria Municipal de Educação (SME).

Como adotar uma cartinha

Os servidores interessados devem ir até a SMRH, das 12h às 18h, para ler as cartas e escolher quantas quiserem apadrinhar. Depois da escolha, é preciso preencher um formulário fornecido pelo setor de Recursos Humanos, com nome, matrícula e número de celular.

Os presentes precisam ser entregues na secretaria até 2 de dezembro. Eles devem estar embalados e acompanhados da cartinha correspondente.

Convite aos servidores

O secretário municipal de Recursos Humanos, Rodrigo Souza, reforçou o chamado para a participação do funcionalismo. “A participação dos servidores nessa ação é muito importante. Quando o servidor adota uma cartinha, ele não só dá um presente, mas causa um efeito muito positivo para a criança que recebe. A criança percebe que alguém leu aquela carta, se importou com ela, saiu para comprar um presente e voltou com o pacote que tem o nome dela”, afirmou.

Parceria com os Correios

A coordenadora da campanha na região de Londrina, Lígia Gasparotto, avalia que a união entre órgãos amplia o alcance da iniciativa junto às famílias que mais precisam de apoio no fim de ano. “A parceria com a Prefeitura é fundamental para fazer a diferença na vida de centenas de crianças da nossa cidade. Juntos nós mobilizamos a cidade e incentivamos nossos servidores e toda a comunidade a entrarem nessa onda de solidariedade. Realizamos sonhos, transformando o desejo de uma cartinha em um sorriso inesquecível no Natal”, disse.

Ela também destacou a relação pessoal com o projeto. “Este é um projeto muito lindo e especialmente importante para mim, que sempre gostei muito do Natal e da mensagem de amor, caridade e esperança que ele traz, justamente o objetivo da nossa Campanha”, acrescentou.

Serviço

Adoção de cartinhas para servidores municipais

Local: Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMRH)

Horário: das 12h às 18h

Prazo de entrega dos presentes: até 2 de dezembro, embalados e com a cartinha

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br