O Hospital Veterinário Municipal (HVM) de Londrina passou da marca de 100 mil atendimentos e procedimentos desde a inauguração, em agosto de 2024. Segundo a Prefeitura de Londrina, até outubro de 2026 foram contabilizados mais de 30 mil atendimentos clínicos e internações, além de 74.342 procedimentos assistenciais, ambulatoriais e cirúrgicos.

A unidade é administrada pela CHC Saúde, em parceria com a Prefeitura e a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU). O hospital oferece atendimento clínico, cirúrgico e diagnóstico, internação, vacinação, microchipagem e outros serviços ligados à saúde e ao bem-estar dos animais.

Para a coordenadora administrativa do hospital, Ana Paula Marcos, os números refletem a consolidação do serviço e o peso da assistência veterinária pública no município.

Estrutura e horários

O HVM conta com consultórios, centro cirúrgico, áreas de pré e pós-operatório, internamento, isolamento, laboratório e farmácia interna para armazenar e controlar medicamentos. O funcionamento é de 24 horas por dia.

As consultas eletivas são realizadas de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Fora desse horário, a unidade atende apenas casos de urgência e emergência em que o animal corre risco iminente de morte.

Quem tem direito ao atendimento

O serviço é voltado a moradores das áreas urbana e rural de Londrina, que precisam apresentar comprovante de residência e ter inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico). Organizações não governamentais e protetores independentes cadastrados na CMTU também podem ser atendidos.

A ordem dos atendimentos leva em conta os critérios de acesso e a avaliação da equipe veterinária, que define a prioridade de acordo com o estado clínico de cada animal.

Balanço por período

No primeiro ano de funcionamento, o hospital registrou 7.677 atendimentos clínicos e internações, 30.670 procedimentos ambulatoriais e assistenciais, 1.680 cirurgias, 2.208 exames diagnósticos, 1.414 microchipagens, 320 resgates e 117 adoções.

Em 2025, segundo ano de operação, os números cresceram para 15.740 atendimentos clínicos e internações, 32.785 procedimentos ambulatoriais e assistenciais, 2.652 cirurgias, 4.233 exames, 2.947 microchipagens, 637 resgates e 304 adoções.

No terceiro ano de contrato, entre agosto e outubro de 2026, foram contabilizados 7.233 atendimentos clínicos e internações, 5.599 procedimentos ambulatoriais e assistenciais, 956 cirurgias, 1.619 exames, 1.652 microchipagens, 110 resgates e 58 adoções.

A Prefeitura esclarece que o total se refere ao volume de serviços prestados, e não ao número de animais diferentes. Um mesmo animal pode passar por vários atendimentos ou procedimentos ao longo do tempo.

Dados para planejamento

De acordo com a administração municipal, os registros do hospital ajudam a mapear a realidade da saúde animal em Londrina, identificar demandas que se repetem e acompanhar as necessidades da população. As informações servem de base para o planejamento de ações e para o direcionamento de políticas públicas.

Os dados também chegaram ao meio acadêmico. Informações do primeiro ano de funcionamento foram apresentadas no I Simpósio Internacional Intra-Campus Saúde Única e Bem-Estar (SIISUBE), realizado de 28 a 30 de novembro de 2025 na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp, em Botucatu (SP).

Saúde única e adoção

O trabalho do hospital segue o conceito de saúde única, que reconhece a ligação entre a saúde animal, humana e ambiental. Ações de prevenção, vacinação, microchipagem, castração e atendimento a animais em situação de risco contribuem para o controle populacional e o bem-estar animal.

A unidade também promove feiras de adoção, divulga os animais disponíveis e mobiliza a comunidade para que os animais acolhidos encontrem lares responsáveis após o tratamento iniciado no hospital.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br