O julgamento dos policiais militares Rodrigo Correia de Frias e Marcos Felipe da Silva Salviano, acusados de matar Kathlen Romeu, foi remarcado para 8 de março de 2027. A informação foi divulgada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (25). O júri estava previsto para esta quinta-feira (26).

Segundo o advogado da família, Rodrigo Mondego, o adiamento ocorreu por causa da morte da mãe do advogado de um dos réus. Mondego atua como assistente de acusação e deve trabalhar ao lado do Ministério Público durante o julgamento. Ele comunicou o motivo em publicação no Instagram.

Kathlen Romeu tinha 24 anos e estava grávida de 13 semanas quando foi atingida por tiros de fuzil, em 8 de junho de 2021. Ela caminhava com a avó por uma rua movimentada do bairro Lins de Vasconcelos, na zona norte do Rio de Janeiro.

Para o advogado, o caso tem caráter simbólico. “O caso da Kathlen é simbólico, pois os policiais decidiram atacar criminosos e, em uma ação equivocada, acabaram matando uma pessoa inocente, uma mulher que fez absolutamente tudo certo na vida, estudou, terminou a faculdade, estava se casando, engravidou do seu companheiro e tinha acabado de comprar uma casa própria”, afirmou Mondego.

Os dois policiais já foram condenados pela Justiça Criminal, em março de 2026, por fraude processual, por terem alterado a cena do crime. A pena fixada foi de dois anos em regime aberto. Eles aguardam o júri pela morte de Kathlen em liberdade.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br