A Universidade Estadual de Londrina (UEL) realizou na manhã desta quinta-feira (26) a cerimônia simbólica de posse de 14 professores aprovados no concurso público que retomou as contratações efetivas na instituição depois de dez anos sem seleções desse tipo. Segundo a universidade, com a solenidade a UEL passa a contar com 116 novos docentes permanentes.

O evento foi organizado pela Pró-Reitoria de Recursos Humanos (ProRH), com apoio da Coordenadoria de Comunicação (COM), e ocorreu na Sala dos Conselhos. Os empossados estavam acompanhados de amigos e familiares, e a cerimônia reuniu também chefes de departamento, diretores de Centros de Estudos, pró-reitores e gestores da universidade.

O concurso, regido pelo Edital PRORH nº 096/2025, selecionou professores para 82 áreas do conhecimento e teve 2.144 candidatos inscritos. As provas foram aplicadas entre 13 de outubro e 7 de novembro de 2025.

Para a pró-reitora de Recursos Humanos, Vera Lucia Tieko Suguihiro, a posse representa um ganho concreto para a universidade. “Os novos docentes chegam com todo o potencial para se envolver em projetos de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica e, por que não dizer, para investirem na internacionalização de suas produções”, afirmou.

Ela defendeu que as seleções passem a ser frequentes. “Vamos trabalhar para que esse tipo de ação se torne uma rotina, um fluxo contínuo de concursos e contratações”, disse.

De acordo com a UEL, a instituição estuda lançar um novo concurso público em 2027. A ProRH trabalha com a Assessoria de Tecnologia da Informação (ATI) em melhorias no sistema de seleção, o que, segundo a pró-reitora, deve dar mais agilidade aos próximos certames e reduzir o desgaste da comissão organizadora.

“Este é um momento ímpar para os Recursos Humanos da UEL. Conseguir contratar um professor permanente é sempre um momento de congraçamento. A partir de agora, esses profissionais poderão trabalhar com mais tranquilidade e investir na carreira, e quem ganha com isso não é apenas a Universidade: ganha a sociedade, com estudantes formados com senso crítico, ético e compromisso social”, declarou Suguihiro.

O reitor em exercício, Miguel Belinati Piccirillo, falou sobre o impacto social das contratações. “São profissionais que chegam para ajudar a construir uma universidade pública cada vez mais inovadora e inclusiva. Eles se somam a outro papel importante da instituição, que é promover a cultura na sociedade londrinense”, comentou.

Entre os novos efetivos está Maico Eduardo Dias Dias, de 37 anos, que atuava como professor temporário no Departamento de Geografia. “Fiz a graduação, o Mestrado e o Doutorado na UEL, e agora ser professor efetivo é uma honra. Sou filho desta casa. É um sonho realizado”, disse.

Joyce Cristina Claro Menoti, que assume como professora permanente no Centro de Educação Física e Esporte (CEFE), dedicou a conquista à mãe. “Para uma mulher que cursou apenas até a oitava série, ter uma filha assumindo uma vaga de professora universitária é uma grande vitória. Estou realizando o sonho de toda a minha família, que sempre me apoiou. Cheguei até aqui com muita determinação. É só alegria”, afirmou.

Fonte: operobal.uel.br