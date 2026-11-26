A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, na manhã desta quinta-feira (26), a Operação Dinheiro Fictício, que tem como alvo a empresa Fictor. Segundo a polícia, a empresa é suspeita de ter captado mais de R$ 4 bilhões de investidores com promessas de rendimentos fixos sem respaldo financeiro.

A ação é conduzida pelo 15º Distrito Policial (Itaim Bibi), em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Perícia e Pesquisa (GAEPP) do Ministério Público. Os agentes cumprem 12 mandados de busca e apreensão na capital paulista e em São Bernardo do Campo, na região metropolitana.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação teve início depois que investidores relataram prejuízos financeiros ligados às atividades da Fictor. As autoridades apontam que a empresa reuniu R$ 4 bilhões entre 2024 e 2025, em sua maior parte de pessoas físicas.

Conforme a apuração, a Fictor oferecia rendimentos fixos, mas não tinha lastro econômico capaz de garantir os pagamentos prometidos aos clientes.

O inquérito apura os crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A Justiça determinou o sequestro de bens e o bloqueio de contas bancárias de mais de 200 investigados, entre pessoas físicas e jurídicas.

O Grupo Fictor ganhou repercussão nacional no ano passado, quando passou por um colapso financeiro. Na época, a empresa havia anunciado a intenção de comprar o Banco Master, do banqueiro Daniel Vorcaro, atualmente preso por atuação bancária fraudulenta.

Ainda no ano passado, a Fictor entrou com pedido de recuperação judicial, que reúne mais de 13 mil credores e um passivo superior a R$ 4,2 bilhões.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br