O governo federal estuda pagar um auxílio emergencial a cerca de 400 mil pescadores artesanais afetados pela seca nos rios da Amazônia. A estiagem tem dificultado a navegação e provocado a morte de peixes. A informação foi dada pelo ministro da Pesca e Aquicultura, Édipo Araújo, nesta quinta-feira (26), durante o programa Bom Dia, Ministro.

O programa é uma coprodução da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República com o Canal Gov e é transmitido pelos veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Segundo o ministro, o pedido partiu de entidades do setor e de parlamentares da região. “Temos recebido demandas de entidades representativas da pesca artesanal e de parlamentares do Amazonas e do Pará no sentido de pagarmos um auxílio extraordinário para socorrer os pescadores que não estão podendo trabalhar”, afirmou.

A proposta em análise repete o modelo usado nas estiagens de 2023 e 2024. Nesse formato, o pagamento soma dois salários mínimos, divididos em duas parcelas mensais.

Caso seja aprovado, o benefício extraordinário não vai substituir o Seguro-Desemprego do Pescador Artesanal, conhecido como Seguro Defeso. “Este auxílio emergencial ainda não está fechado […] mas era algo que nós já estávamos prevendo”, disse Araújo.

O ministro atribuiu o agravamento da seca aos efeitos do fenômeno El Niño e às queimadas, que atingem milhares de pescadores. Pelo Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), o Pará tem mais de 430 mil trabalhadores cadastrados, e o Amazonas, mais de 154 mil.

Araújo advertiu que nem todos os cadastrados devem ser contemplados. “O que não quer dizer que todos os pescadores da Amazônia poderão receber [um eventual auxílio emergencial]”, declarou.

De acordo com o ministro, se aprovado, o auxílio terá critérios restritos. Os interessados precisarão comprovar que vivem exclusivamente da pesca e que moram em municípios que declararam situação de emergência por causa da seca.

O ministro também informou que a União destinou R$ 1,3 bilhão para ações de segurança alimentar, infraestrutura e outras medidas para reduzir os prejuízos esperados com o El Niño.

Araújo alertou que as estiagens extremas devem afetar a oferta de pescado nos próximos anos. Com o nível dos rios muito baixo, as espécies têm dificuldade para se deslocar em busca de alimento e para se reproduzir, o que reduz a entrada de peixes jovens no ciclo pesqueiro e diminui os estoques futuros.

“Temos um impacto de curto prazo, que é este que já estamos sofrendo, e teremos um impacto nos próximos anos, que ainda não conseguimos medir”, afirmou. Ele defendeu mais investimento em ciência e pesquisa “para entender os padrões de fenômenos climáticos anômalos e seus impactos na atividade pesqueira”.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br