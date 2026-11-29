O Palmeiras conquistou pela quarta vez a Copa Libertadores da América neste sábado (28), ao vencer o Estudiantes de La Plata, da Argentina, por 1 a 0, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. O gol do título foi marcado pelo paraguaio Ramón Sosa, aos 6 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o clube paulista soma conquistas do torneio em 1999, 2020, 2021 e 2026.

O goleiro Carlos Miguel também teve atuação de destaque, com defesas importantes que impediram o empate. Um gol argentino levaria a decisão para a prorrogação e, possivelmente, para a disputa de pênaltis.

Para o técnico português Abel Ferreira, esta é a terceira Libertadores conquistada no comando do Palmeiras. O treinador e o elenco ainda podem comemorar outro título no domingo (6 de dezembro), quando o Verdão enfrenta o Grêmio na final da Copa do Brasil, na Arena Mané Garrincha, em Brasília.

O primeiro tempo teve poucas oportunidades. Mesmo com mais posse de bola, o Palmeiras encontrou dificuldades para transformar a superioridade técnica em chances claras. A principal delas veio com Lucas Evangelista, que fez jogada individual e acertou a trave depois de um desvio de Marcos Rojo.

A etapa inicial foi marcada por provocações entre os jogadores. O árbitro venezuelano Jesús Valenzuela mostrou seis cartões amarelos antes do intervalo: Flaco López, Giay e Carlos Miguel foram advertidos pelo lado palmeirense, enquanto González Pírez, Tiago Palacios e Marcos Rojo receberam o cartão pelo time argentino.

No retorno para o segundo tempo, Abel Ferreira tirou Piquerez e colocou Arthur em campo, a pedido do próprio lateral. A mudança fez diferença, já que o lance do gol começou pelo lado esquerdo.

Marlon Freitas tocou para Arthur, que cruzou para a área. O colombiano Jhon Arias desviou de cabeça e deixou a bola para Ramón Sosa finalizar de primeira, sem chance de defesa para o goleiro uruguaio Fernando Muslera.

Atrás no placar, o Estudiantes partiu para o ataque, mas esbarrou em Carlos Miguel. O goleiro defendeu uma bicicleta de Guido Carrillo e uma cabeçada de perto de Edwuin Cetré. Nem os acréscimos foram suficientes para mudar o resultado, e a festa ficou com os palmeirenses.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br