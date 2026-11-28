A organização humanitária Médicos Sem Fronteiras (MSF) condenou o ataque com drone israelense que matou dois de seus funcionários na sexta-feira (27), na Faixa de Gaza. Segundo a entidade, os dois trabalhavam como guardas do lado de fora de uma clínica médica mantida pela organização e estavam desarmados.

Em nota, a MSF afirmou que suas instalações estavam identificadas de forma clara com os logotipos da organização. A entidade também informou que a localização da clínica havia sido comunicada às Forças Armadas de Israel e era de conhecimento dos militares. “Exigimos que os responsáveis prestem contas”, declarou a organização.

As Forças Armadas israelenses confirmaram o ataque, mas alegaram que os dois funcionários eram “terroristas se passando por trabalhadores humanitários”. Os militares identificaram os homens como Ahmed Sufyan Muhammad Ali Abu Hasira e Moaz Yousef Alitsbach e afirmaram que ambos eram membros do grupo islâmico palestino Hamas. De acordo com Israel, o segundo comandava uma célula de artilharia, mas nenhuma prova foi apresentada para sustentar as acusações.

A MSF rebateu as alegações e classificou a acusação como parte de uma “campanha de difamação”. Para a organização, o objetivo seria desacreditar a entidade e outros grupos humanitários que atuam em Gaza.

“Isso se tornou um ciclo vicioso de ataques, mortes e acusações que ofusca o sofrimento do povo de Gaza e o priva de assistência médica”, afirmou a organização.

Com as duas mortes, chega a 17 o número de funcionários da MSF mortos em Gaza desde o início da ofensiva militar israelense no território. A ofensiva foi desencadeada após o ataque do Hamas a Israel, em 7 de outubro de 2023, segundo comunicado divulgado pela entidade durante a madrugada.

As informações são da Agência Brasil.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br