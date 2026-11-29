A Rádio Nacional transmite ao vivo, neste domingo (29), a partida entre Coritiba e Flamengo, válida pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2026. O jogo será disputado no estádio Couto Pereira, em Curitiba, com início marcado para as 16h, segundo a emissora pública.

De acordo com a Rádio Nacional, o Flamengo entra em campo na liderança do campeonato, com 80 pontos. O Coritiba ocupa a 12ª posição, com 45 pontos somados na tabela.

A jornada esportiva começa às 15h30, com o programa Show de Bola Nacional. A narração ficará a cargo de André Luiz Mendes, com comentários de Mário Silva. Marcelo Smigol e Rodrigo Ricardo farão a reportagem da rodada.

Segundo a emissora, a partida será transmitida para parte da rede em AM e OC, na FM do Rio de Janeiro e do Alto Solimões e pelas emissoras parceiras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). Nas demais praças, a Nacional FM mantém a programação musical.

O ouvinte também pode acompanhar o jogo pelo aplicativo e pelo site da Rádio Nacional, que oferecem streaming em tempo real. O endereço na internet é radionacional.ebc.com.br.

O Campeonato Brasileiro reúne 20 clubes, que se enfrentam em turno e returno no sistema de pontos corridos, totalizando 38 rodadas. A vitória vale três pontos e o empate, um ponto. A competição define os representantes do país na Copa Libertadores da América, ao lado do campeão da Copa do Brasil.

Para quem prefere o dial, a Rádio Nacional pode ser sintonizada em Brasília (FM 96,1 MHz e AM 980 kHz), no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Recife (FM 87,1 MHz), em São Luís (FM 93,7 MHz), no Alto Solimões (FM 96,1 MHz) e na Amazônia, em ondas curtas (11.780 kHz e 6.180 kHz).

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br