O resultado do concurso 2474 da Timemania, sorteado no domingo (29/11/2026), já foi divulgado.
Números sorteados
07 17 18 20 27 50 75
Time do Coração
NÁUTICO/PE
Premiação
A quantidade de ganhadores e os valores de cada faixa serão publicados assim que a Caixa divulgar o resultado oficial.
Veja também: Resultado da Timemania 2473 hoje (26/11): sorteio às 21h vale R$ 30,5 milhões.
Fonte do resultado
Números acompanhados pela redação do Portal Cambé na transmissão oficial do sorteio da Caixa.
A confirmação oficial, a conferência dos bilhetes e o pagamento dos prêmios cabem à Caixa. Consulte o Portal Loterias Caixa.