O resultado do concurso 1359 do Dia de Sorte, sorteado no domingo (29/11/2026), já foi divulgado.
Números sorteados
01 04 06 09 19 25 27
Mês da Sorte
Junho
Premiação
A quantidade de ganhadores e os valores de cada faixa serão publicados assim que a Caixa divulgar o resultado oficial.
Veja também: Resultado do Dia de Sorte 1358 de sexta-feira (27/11): veja os números.
Fonte do resultado
Números acompanhados pela redação do Portal Cambé na transmissão oficial do sorteio da Caixa.
A confirmação oficial, a conferência dos bilhetes e o pagamento dos prêmios cabem à Caixa. Consulte o Portal Loterias Caixa.