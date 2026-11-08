 Pular para o conteúdo
domingo, 8 de novembro de 2026 Notícias de Cambé e Região. "Jornal On-Line"
WhatsAppAnuncie conosco!
Últimas
Enem 2026: Portões abrem e candidatos encaram primeiro dia de provas
Ver últimas
Destaques

Mega-Sena 3083: aposta de Goiânia ganha R$ 59,5 milhões

Por Redação Portal Cambé3 min de leitura
Editorias
DestaquesLoteriasMega-Sena
PublicidadeClinica Matéria
Compartilhe

Concurso distribuiu R$ 62,97 milhões nas três faixas; confira as dezenas, os valores da quina e da quadra e o balanço nacional

Uma aposta simples registrada em Goiânia (GO) ganhou R$ 59.526.903,72 ao acertar as seis dezenas do concurso 3083 da Mega-Sena, realizado neste domingo, 8 de novembro de 2026. O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo, e a soma dos valores relacionados pela Caixa nas três faixas de premiação chegou a R$ 62.966.785,67.

As dezenas sorteadas foram: 22 – 25 – 29 – 37 – 46 – 54.

O único jogo vencedor da sena foi registrado presencialmente na lotérica Ponto Certo, em Goiânia. A aposta tinha seis números e não era um bolão.

Quina e quadra somam R$ 3,44 milhões em prêmios

A quina teve 61 premiações, com valor unitário divulgado de R$ 23.220,26. Na quadra, foram 3.117 premiações, com valor unitário de R$ 649,17.

Somados diretamente os valores dos registros na página Locais da Sorte, da Caixa, a quina totalizou R$ 1.416.435,40, enquanto a quadra alcançou R$ 2.023.446,55. Juntas, as duas faixas reuniram R$ 3.439.881,95.

FaixaQuantidade de prêmiosTotal dos valores relacionados
Sena — seis acertos1R$ 59.526.903,72
Quina — cinco acertos61R$ 1.416.435,40
Quadra — quatro acertos3.117R$ 2.023.446,55
Total3.179R$ 62.966.785,67

O levantamento considera os 2.540 registros disponíveis nas três páginas da relação de ganhadores. A quantidade de prêmios é maior que a de registros porque apostas com mais de seis números podem receber várias premiações na mesma faixa.

Os totais acima preservam os valores exibidos pela Caixa em cada registro. Alguns bolões apresentam diferenças de centavos em relação à multiplicação pelo prêmio unitário, o que deixa a soma da listagem R$ 16,80 abaixo desse cálculo.

Goiás lidera em valores; São Paulo se destaca na quina e na quadra

Com a única aposta vencedora da sena, Goiás concentrou R$ 59.670.718,43 nas três faixas. Além do prêmio principal, o estado teve duas premiações na quina e 150 na quadra.

São Paulo liderou a quantidade de prêmios nas duas faixas menores: foram 22 na quina e 919 na quadra, somando R$ 1.107.428,65. Na sequência, considerando os valores dessas duas faixas, aparecem Minas Gerais, com R$ 316.842,27, e Rio de Janeiro, com R$ 280.988,97.

Todos os 26 estados e o Distrito Federal tiveram premiações na quadra. A quina contemplou apostas de 20 estados e do Distrito Federal.

Confira os totais da Mega-Sena por estado

A tabela reúne os valores somados da quina e da quadra em cada unidade da federação. A coluna final inclui também a sena de R$ 59.526.903,72 destinada a Goiás.

Valores em reais (R$).

Estado / DFTotal da quinaTotal da quadraTotal das três faixas
Acre0,005.842,155.842,15
Alagoas23.220,2612.334,1335.554,39
Amapá0,003.894,943.894,94
Amazonas23.220,2620.124,2243.344,48
Bahia23.220,2683.742,56106.962,82
Ceará46.440,5237.651,7084.092,22
Distrito Federal116.101,1259.073,71175.174,83
Espírito Santo69.660,7842.844,89112.505,67
Goiás46.440,5297.374,1959.670.718,43
Maranhão0,0035.054,5635.054,56
Mato Grosso46.440,5249.336,6595.777,17
Mato Grosso do Sul23.220,2648.038,2971.258,55
Minas Gerais92.881,04223.961,23316.842,27
Pará23.220,2644.143,3667.363,62
Paraíba46.440,5235.054,3181.494,83
Paraná23.220,26135.675,84158.896,10
Pernambuco23.220,2648.687,4371.907,69
Piauí23.220,2615.580,0838.800,34
Rio de Janeiro116.101,30164.887,67280.988,97
Rio Grande do Norte0,0020.124,0720.124,07
Rio Grande do Sul69.660,78103.217,45172.878,23
Rondônia0,0011.685,0111.685,01
Roraima0,006.491,706.491,70
Santa Catarina23.220,2694.778,17117.998,43
São Paulo510.845,44596.583,211.107.428,65
Sergipe23.220,2612.334,1235.554,38
Tocantins23.220,2614.930,9138.151,17
Brasil1.416.435,402.023.446,5562.966.785,67

Quantidade de prêmios da quina e da quadra por estado

Estado / DFQuinaQuadra
Acre09
Alagoas119
Amapá06
Amazonas131
Bahia1129
Ceará258
Distrito Federal591
Espírito Santo366
Goiás2150
Maranhão054
Mato Grosso276
Mato Grosso do Sul174
Minas Gerais4345
Pará168
Paraíba254
Paraná1209
Pernambuco175
Piauí124
Rio de Janeiro5254
Rio Grande do Norte031
Rio Grande do Sul3159
Rondônia018
Roraima010
Santa Catarina1146
São Paulo22919
Sergipe119
Tocantins123
Brasil613.117

A distribuição geográfica considera o município e a UF vinculados à aposta na relação da Caixa. Os números representam premiações, não pessoas: um bolão pode reunir vários participantes, e um jogo pode gerar mais de um prêmio.

Próximo concurso tem prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

O próximo sorteio da Mega-Sena está previsto para terça-feira, 10 de novembro, com estimativa de R$ 3,5 milhões para a faixa principal.

Compartilhe o resultado com quem acompanha os sorteios e siga o portal nas redes sociais para conferir os próximos concursos.

Fonte do levantamento: Loterias Caixa — Locais da Sorte, concurso 3083. Totais calculados a partir dos valores e das quantidades de prêmios apresentados em cada registro.

Tags
#Goiânia#loterias#Loterias CAIXA#mega sena#paraná#resultado da Mega-Sena
Publicidade
Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

plugins premium WordPress