Mega-Sena 3083: aposta de Goiânia ganha R$ 59,5 milhões

Concurso distribuiu R$ 62,97 milhões nas três faixas; confira as dezenas, os valores da quina e da quadra e o balanço nacional

Uma aposta simples registrada em Goiânia (GO) ganhou R$ 59.526.903,72 ao acertar as seis dezenas do concurso 3083 da Mega-Sena, realizado neste domingo, 8 de novembro de 2026. O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo, e a soma dos valores relacionados pela Caixa nas três faixas de premiação chegou a R$ 62.966.785,67.

As dezenas sorteadas foram: 22 – 25 – 29 – 37 – 46 – 54.

O único jogo vencedor da sena foi registrado presencialmente na lotérica Ponto Certo, em Goiânia. A aposta tinha seis números e não era um bolão.

Quina e quadra somam R$ 3,44 milhões em prêmios

A quina teve 61 premiações, com valor unitário divulgado de R$ 23.220,26. Na quadra, foram 3.117 premiações, com valor unitário de R$ 649,17.

Somados diretamente os valores dos registros na página Locais da Sorte, da Caixa, a quina totalizou R$ 1.416.435,40, enquanto a quadra alcançou R$ 2.023.446,55. Juntas, as duas faixas reuniram R$ 3.439.881,95.

Faixa Quantidade de prêmios Total dos valores relacionados Sena — seis acertos 1 R$ 59.526.903,72 Quina — cinco acertos 61 R$ 1.416.435,40 Quadra — quatro acertos 3.117 R$ 2.023.446,55 Total 3.179 R$ 62.966.785,67

O levantamento considera os 2.540 registros disponíveis nas três páginas da relação de ganhadores. A quantidade de prêmios é maior que a de registros porque apostas com mais de seis números podem receber várias premiações na mesma faixa.

Os totais acima preservam os valores exibidos pela Caixa em cada registro. Alguns bolões apresentam diferenças de centavos em relação à multiplicação pelo prêmio unitário, o que deixa a soma da listagem R$ 16,80 abaixo desse cálculo.

Goiás lidera em valores; São Paulo se destaca na quina e na quadra

Com a única aposta vencedora da sena, Goiás concentrou R$ 59.670.718,43 nas três faixas. Além do prêmio principal, o estado teve duas premiações na quina e 150 na quadra.

São Paulo liderou a quantidade de prêmios nas duas faixas menores: foram 22 na quina e 919 na quadra, somando R$ 1.107.428,65. Na sequência, considerando os valores dessas duas faixas, aparecem Minas Gerais, com R$ 316.842,27, e Rio de Janeiro, com R$ 280.988,97.

Todos os 26 estados e o Distrito Federal tiveram premiações na quadra. A quina contemplou apostas de 20 estados e do Distrito Federal.

Confira os totais da Mega-Sena por estado

A tabela reúne os valores somados da quina e da quadra em cada unidade da federação. A coluna final inclui também a sena de R$ 59.526.903,72 destinada a Goiás.

Valores em reais (R$).

Estado / DF Total da quina Total da quadra Total das três faixas Acre 0,00 5.842,15 5.842,15 Alagoas 23.220,26 12.334,13 35.554,39 Amapá 0,00 3.894,94 3.894,94 Amazonas 23.220,26 20.124,22 43.344,48 Bahia 23.220,26 83.742,56 106.962,82 Ceará 46.440,52 37.651,70 84.092,22 Distrito Federal 116.101,12 59.073,71 175.174,83 Espírito Santo 69.660,78 42.844,89 112.505,67 Goiás 46.440,52 97.374,19 59.670.718,43 Maranhão 0,00 35.054,56 35.054,56 Mato Grosso 46.440,52 49.336,65 95.777,17 Mato Grosso do Sul 23.220,26 48.038,29 71.258,55 Minas Gerais 92.881,04 223.961,23 316.842,27 Pará 23.220,26 44.143,36 67.363,62 Paraíba 46.440,52 35.054,31 81.494,83 Paraná 23.220,26 135.675,84 158.896,10 Pernambuco 23.220,26 48.687,43 71.907,69 Piauí 23.220,26 15.580,08 38.800,34 Rio de Janeiro 116.101,30 164.887,67 280.988,97 Rio Grande do Norte 0,00 20.124,07 20.124,07 Rio Grande do Sul 69.660,78 103.217,45 172.878,23 Rondônia 0,00 11.685,01 11.685,01 Roraima 0,00 6.491,70 6.491,70 Santa Catarina 23.220,26 94.778,17 117.998,43 São Paulo 510.845,44 596.583,21 1.107.428,65 Sergipe 23.220,26 12.334,12 35.554,38 Tocantins 23.220,26 14.930,91 38.151,17 Brasil 1.416.435,40 2.023.446,55 62.966.785,67

Quantidade de prêmios da quina e da quadra por estado

Estado / DF Quina Quadra Acre 0 9 Alagoas 1 19 Amapá 0 6 Amazonas 1 31 Bahia 1 129 Ceará 2 58 Distrito Federal 5 91 Espírito Santo 3 66 Goiás 2 150 Maranhão 0 54 Mato Grosso 2 76 Mato Grosso do Sul 1 74 Minas Gerais 4 345 Pará 1 68 Paraíba 2 54 Paraná 1 209 Pernambuco 1 75 Piauí 1 24 Rio de Janeiro 5 254 Rio Grande do Norte 0 31 Rio Grande do Sul 3 159 Rondônia 0 18 Roraima 0 10 Santa Catarina 1 146 São Paulo 22 919 Sergipe 1 19 Tocantins 1 23 Brasil 61 3.117

A distribuição geográfica considera o município e a UF vinculados à aposta na relação da Caixa. Os números representam premiações, não pessoas: um bolão pode reunir vários participantes, e um jogo pode gerar mais de um prêmio.

Próximo concurso tem prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

O próximo sorteio da Mega-Sena está previsto para terça-feira, 10 de novembro, com estimativa de R$ 3,5 milhões para a faixa principal.

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Fonte do levantamento: Loterias Caixa — Locais da Sorte, concurso 3083. Totais calculados a partir dos valores e das quantidades de prêmios apresentados em cada registro.