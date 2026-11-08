Enem 2026: Portões abrem e candidatos encaram primeiro dia de provas

O primeiro dia do Enem 2026 mobilizou estudantes e famílias neste domingo (8) em todo o país, mesmo sob chuva em algumas regiões. No Rio de Janeiro, candidatos chegaram cedo à Faculdade Estácio, no centro, para garantir tranquilidade antes do início das provas.

Entre os presentes, Azulanir Mozer, de 60 anos, acompanhou a filha Catherine, de 17, que faz o exame valendo pela primeira vez. Catherine, que deseja cursar administração, destacou o desafio de administrar o tempo entre as 90 questões objetivas e a redação. Para a mãe, manter o equilíbrio emocional é fundamental para o bom desempenho.

Outro exemplo foi Flavio Paulo Cordeiro, de 41 anos, que acompanhou a filha Maria Eduarda, de 19, em seu segundo Enem. Ela busca uma vaga em psicologia e contou que estudou bastante durante o ano, sentindo-se mais preparada e tranquila em relação ao exame anterior.

Vanda Marinho, cantora e estilista de 43 anos, foi a primeira a chegar ao local de prova. Prestando o Enem pela terceira vez, ela pretende conciliar direito com suas outras profissões e acredita que a preparação intensa vai ajudar no resultado.

No primeiro dia, os participantes enfrentaram questões de linguagens, ciências humanas e redação. O exame teve duração de cinco horas e meia, com término previsto para as 19h. Os candidatos só puderam sair com o caderno de questões após as 18h30.

O Enem é considerado uma das principais portas de acesso ao ensino superior no Brasil e, a cada ano, mobiliza milhares de jovens e suas famílias. A expectativa é grande, não apenas pelo resultado, mas também pelo impacto que o exame tem na vida acadêmica e profissional dos participantes.

Para quem participou, a Agência Brasil promove a live “Resenha do Enem” às 19h30, com comentários de professores sobre as questões e a redação. A transmissão acontece no YouTube da Agência Brasil e da TV Brasil, além das emissoras da Rádio Nacional.

Você também acompanhou alguém no Enem ou está participando? Compartilhe sua experiência nos comentários e siga o Portal Cambé para mais informações sobre educação e oportunidades na região.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br