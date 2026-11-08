Corrida e Caminhada da Fé reúne comunidade e PM em Curitiba

No último domingo (8), o bairro Rebouças, em Curitiba, foi cenário da 1ª Corrida e Caminhada da Fé, promovida pela Capelania da Vila Militar. O evento, realizado na Associação da Vila Militar (AVM), contou com a participação de civis e militares, que se dividiram entre a corrida de 5 km e a caminhada de 3 km.

Entre os presentes estavam o Comandante-Geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Jefferson Silva, o Subcomandante-Geral, coronel Paulo Renato Aparecido Siloto, e o Chefe do Estado-Maior, coronel Eleandro Azevedo. Eles foram recebidos pelo capelão da PMPR, Padre Anderson Rosa, reforçando o apoio institucional ao evento.

O objetivo principal foi estimular a prática de atividades físicas e fortalecer a integração entre a corporação e a sociedade. Centenas de policiais militares participaram acompanhados de familiares e amigos, promovendo um ambiente de confraternização e união.

Um dos destaques desta edição foi a largada exclusiva para atletas com deficiência, garantindo acessibilidade e inclusão. Além disso, os participantes doaram alimentos não perecíveis na retirada dos kits, ampliando o alcance social da iniciativa e beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade.

Todos que completaram os percursos receberam medalhas, e os melhores colocados na corrida de 5 km foram premiados em diferentes categorias. O clima ao final era de celebração e sentimento de missão cumprida.

Esta primeira edição da Corrida e Caminhada da Fé marca um novo capítulo na relação entre a Polícia Militar e a comunidade curitibana, mostrando que a união em torno do esporte e da solidariedade contribui para o bem-estar coletivo.

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Fonte: www.pmpr.pr.gov.br