Jardim Silvino ganha pista de caminhada em Cambé

A Prefeitura de Cambé entregou a revitalização do fundo de vale do Jardim Silvino, com pista de caminhada e reforma do campinho. A intervenção atende a uma reivindicação antiga da comunidade e amplia as opções de esporte e lazer perto de casa para moradores do bairro e do Riviera.

Segundo o prefeito Conrado Scheller, o investimento foi de aproximadamente R$ 1 milhão. Em entrevista ao Portal Cambé, ele afirmou que a obra reúne quase três quilômetros de piso destinado à caminhada.

Caminhada e lazer mais perto de casa

Para quem buscava um espaço para se exercitar, a revitalização oferece uma alternativa no próprio bairro. O vereador Galego, que atua na região, lembrou que moradores precisavam se deslocar até o centro esportivo do Santo Amaro para fazer caminhada.

Segundo ele, o espaço também conta com recursos de acessibilidade, incluindo sinalização para orientar pessoas com deficiência visual. A reforma do campinho complementa a estrutura voltada à prática esportiva e à convivência.

Galego relatou que a mudança já aparece no movimento do bairro, com crianças brincando e moradores utilizando a área à noite. Na avaliação do vereador, a entrega atende a um pedido compartilhado por famílias do Jardim Silvino e do Riviera.

“Um sonho antigo, não só meu quanto vereador, mas também principalmente de toda a comunidade”, afirmou.

Fundo de vale volta a ser espaço de convivência

A recuperação da área era uma demanda antiga dos moradores, segundo os entrevistados. Para Galego, a expectativa era transformar o fundo de vale em um ambiente que as famílias pudessem frequentar para caminhar, passear e acompanhar as brincadeiras das crianças.

Scheller contou que conheceu o local cerca de 30 anos antes, quando já trabalhava na prefeitura. Ao recordar as condições anteriores à intervenção, mencionou pouca iluminação e a presença de criação de porcos, que, segundo ele, provocava mau cheiro.

O prefeito afirmou que houve diálogo com a população durante a reorganização do espaço. Ele descreveu a revitalização como uma “retomada de território”, associando a expressão ao uso da área pública pelas famílias.

“Hoje você percebe que quem está usando é a família, é a criançada”, disse.

Prefeitura cita impacto na rotina dos moradores

Na avaliação de Scheller, a obra tem efeito direto no cotidiano ao permitir caminhadas, atividades esportivas e encontros entre vizinhos. O prefeito também relatou que moradores voltaram a colocar cadeiras em frente às casas e a conviver na área durante a noite.

Durante a entrevista, ele apresentou a revitalização como a 58ª obra de sua gestão e afirmou que outros projetos estavam em elaboração na Secretaria de Planejamento.

Você já visitou o fundo de vale do Jardim Silvino depois da reforma? Conte como ficou o espaço e acompanhe o Portal Cambé para saber mais sobre as notícias dos bairros.

Fonte: entrevistas de Galego e Conrado Scheller ao Portal Cambé – Drone: Tulio Frigeri