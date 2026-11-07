Mega-Sena 3082: resultado de 06/11/2026

O G1 informa o resultado da Mega-Sena, concurso 3082, realizado em 06/11/2026.

Números sorteados

04 – 16 – 23 – 24 – 38 – 44

Premiação

A quantidade de ganhadores e os valores por faixa aguardam confirmação oficial da Caixa nesta publicação.

Fonte do resultado

Dados extraídos da matéria do G1, consultada em 06/11/2026 22:50 -03.

Este artigo foi gerado automaticamente com fonte jornalística alternativa. A confirmação oficial, a conferência dos bilhetes e o pagamento dos prêmios cabem à Caixa. Consulte o Portal Loterias Caixa.