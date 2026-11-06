Mega-Sena 3081: resultado de 04/11/2026

Mega-Sena: o resultado do concurso 3081, com apuração em 04/11/2026, foi divulgado pela Caixa. Confira os resultados e a distribuição dos prêmios.

Números sorteados

10 – 17 – 42 – 43 – 57 – 59

Premiação do concurso 3081

A Caixa informa que este concurso acumulou.

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 6 acertos 0 R$ 0,00 5 acertos 63 R$ 26.360,17 4 acertos 3.571 R$ 664,35

Próximo concurso

Na divulgação deste resultado, o concurso 3082 estava previsto para 06/11/2026. A estimativa de prêmio era de R$ 55.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Fonte do resultado

Dados consultados no serviço de resultados da Caixa em 06/11/2026 02:50 -03. Confira também o Portal Loterias Caixa.

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados consultados. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações oficiais da Caixa.