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Mega-Sena 3081: resultado de 04/11/2026

Mega-Sena: confira os números sorteados no concurso 3081, de 04/11/2026, e a premiação informada pela Caixa.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
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Mega-Sena: o resultado do concurso 3081, com apuração em 04/11/2026, foi divulgado pela Caixa. Confira os resultados e a distribuição dos prêmios.

Números sorteados

10 – 17 – 42 – 43 – 57 – 59

Premiação do concurso 3081

A Caixa informa que este concurso acumulou.

FaixaGanhadoresPrêmio por ganhador
6 acertos0R$ 0,00
5 acertos63R$ 26.360,17
4 acertos3.571R$ 664,35

Próximo concurso

Na divulgação deste resultado, o concurso 3082 estava previsto para 06/11/2026. A estimativa de prêmio era de R$ 55.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Fonte do resultado

Dados consultados no serviço de resultados da Caixa em 06/11/2026 02:50 -03. Confira também o Portal Loterias Caixa.

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados consultados. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações oficiais da Caixa.

Tags
#Loterias CAIXA#mega sena#Resultados das loterias
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Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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