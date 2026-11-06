Quina 7160: resultado de 05/11/2026

Quina: o resultado do concurso 7160, com apuração em 05/11/2026, foi divulgado pela Caixa. Confira os resultados e a distribuição dos prêmios.

Números sorteados

05 – 18 – 29 – 33 – 63

Premiação do concurso 7160

A Caixa informa que este concurso acumulou.

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 5 acertos 0 R$ 0,00 4 acertos 47 R$ 5.375,62 3 acertos 3.299 R$ 72,93 2 acertos 67.788 R$ 3,54

Próximo concurso

Na divulgação deste resultado, o concurso 7161 estava previsto para 06/11/2026. A estimativa de prêmio era de R$ 1.300.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Fonte do resultado

Dados consultados no serviço de resultados da Caixa em 06/11/2026 02:51 -03. Confira também o Portal Loterias Caixa.

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados consultados. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações oficiais da Caixa.