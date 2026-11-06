Quina 7160: resultado de 05/11/2026

Quina: o resultado do concurso 7160, com apuração em 05/11/2026, foi divulgado pela Caixa. Confira os resultados e a distribuição dos prêmios.
Números sorteados
05 – 18 – 29 – 33 – 63
Premiação do concurso 7160
A Caixa informa que este concurso acumulou.
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|5 acertos
|0
|R$ 0,00
|4 acertos
|47
|R$ 5.375,62
|3 acertos
|3.299
|R$ 72,93
|2 acertos
|67.788
|R$ 3,54
Próximo concurso
Na divulgação deste resultado, o concurso 7161 estava previsto para 06/11/2026. A estimativa de prêmio era de R$ 1.300.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Fonte do resultado
Dados consultados no serviço de resultados da Caixa em 06/11/2026 02:51 -03. Confira também o Portal Loterias Caixa.
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados consultados. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações oficiais da Caixa.