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Quina 7160: resultado de 05/11/2026

Quina: confira os números sorteados no concurso 7160, de 05/11/2026, e a premiação informada pela Caixa.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
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Ilustração de um globo de sorteio com bolas coloridas
Ilustração gerada por IA; não representa um sorteio real.
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Quina: o resultado do concurso 7160, com apuração em 05/11/2026, foi divulgado pela Caixa. Confira os resultados e a distribuição dos prêmios.

Números sorteados

05 – 18 – 29 – 33 – 63

Premiação do concurso 7160

A Caixa informa que este concurso acumulou.

FaixaGanhadoresPrêmio por ganhador
5 acertos0R$ 0,00
4 acertos47R$ 5.375,62
3 acertos3.299R$ 72,93
2 acertos67.788R$ 3,54

Próximo concurso

Na divulgação deste resultado, o concurso 7161 estava previsto para 06/11/2026. A estimativa de prêmio era de R$ 1.300.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Fonte do resultado

Dados consultados no serviço de resultados da Caixa em 06/11/2026 02:51 -03. Confira também o Portal Loterias Caixa.

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados consultados. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações oficiais da Caixa.

Tags
#Loterias CAIXA#quina#Resultados das loterias
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Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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