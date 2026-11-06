Lotofácil 3822: resultado de 05/11/2026

Lotofácil: o resultado do concurso 3822, com apuração em 05/11/2026, foi divulgado pela Caixa. Confira os resultados e a distribuição dos prêmios.

Números sorteados

01 – 02 – 06 – 07 – 09 – 10 – 12 – 13 – 15 – 17 – 18 – 20 – 21 – 24 – 25

Premiação do concurso 3822

Confira abaixo os ganhadores e os valores por faixa informados pela Caixa.

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 15 acertos 3 R$ 1.433.853,15 14 acertos 733 R$ 1.075,91 13 acertos 17.381 R$ 35,00 12 acertos 161.866 R$ 14,00 11 acertos 820.239 R$ 7,00

Próximo concurso

Na divulgação deste resultado, o concurso 3823 estava previsto para 06/11/2026. A estimativa de prêmio era de R$ 2.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Fonte do resultado

Dados consultados no serviço de resultados da Caixa em 06/11/2026 02:50 -03. Confira também o Portal Loterias Caixa.

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados consultados. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações oficiais da Caixa.