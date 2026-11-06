Timemania 2464: resultado de 05/11/2026

Timemania: o resultado do concurso 2464, com apuração em 05/11/2026, foi divulgado pela Caixa. Confira os resultados e a distribuição dos prêmios.
Números sorteados
05 – 06 – 18 – 38 – 57 – 77 – 80
Time do coração
CONFIANCA SAF /SE
Premiação do concurso 2464
A Caixa informa que este concurso acumulou.
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|7 acertos
|0
|R$ 0,00
|6 acertos
|6
|R$ 32.638,76
|5 acertos
|181
|R$ 1.545,63
|4 acertos
|3.667
|R$ 10,50
|3 acertos
|35.169
|R$ 3,50
|Time do Coração
|11.589
|R$ 8,50
Próximo concurso
Na divulgação deste resultado, o concurso 2465 estava previsto para 08/11/2026. A estimativa de prêmio era de R$ 25.800.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Fonte do resultado
Dados consultados no serviço de resultados da Caixa em 06/11/2026 02:52 -03. Confira também o Portal Loterias Caixa.
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados consultados. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações oficiais da Caixa.