Timemania 2464: resultado de 05/11/2026

Timemania: o resultado do concurso 2464, com apuração em 05/11/2026, foi divulgado pela Caixa. Confira os resultados e a distribuição dos prêmios.

Números sorteados

05 – 06 – 18 – 38 – 57 – 77 – 80

Time do coração

CONFIANCA SAF /SE

Premiação do concurso 2464

A Caixa informa que este concurso acumulou.

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 7 acertos 0 R$ 0,00 6 acertos 6 R$ 32.638,76 5 acertos 181 R$ 1.545,63 4 acertos 3.667 R$ 10,50 3 acertos 35.169 R$ 3,50 Time do Coração 11.589 R$ 8,50

Próximo concurso

Na divulgação deste resultado, o concurso 2465 estava previsto para 08/11/2026. A estimativa de prêmio era de R$ 25.800.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Fonte do resultado

Dados consultados no serviço de resultados da Caixa em 06/11/2026 02:52 -03. Confira também o Portal Loterias Caixa.

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados consultados. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações oficiais da Caixa.