Dia de Sorte 1340: resultado de 05/11/2026

Dia de Sorte: o resultado do concurso 1340, com apuração em 05/11/2026, foi divulgado pela Caixa. Confira os resultados e a distribuição dos prêmios.

Números sorteados

04 – 06 – 07 – 08 – 12 – 21 – 31

Mês da sorte

Dezembro

Premiação do concurso 1340

A Caixa informa que este concurso acumulou.

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 7 acertos 0 R$ 0,00 6 acertos 60 R$ 2.755,02 5 acertos 1.949 R$ 25,00 4 acertos 26.769 R$ 5,00 Mês da Sorte 77.588 R$ 2,50

Próximo concurso

Na divulgação deste resultado, o concurso 1341 estava previsto para 06/11/2026. A estimativa de prêmio era de R$ 2.800.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Fonte do resultado

Dados consultados no serviço de resultados da Caixa em 06/11/2026 02:54 -03. Confira também o Portal Loterias Caixa.

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados consultados. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações oficiais da Caixa.