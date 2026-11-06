Dia de Sorte 1340: resultado de 05/11/2026

Dia de Sorte: o resultado do concurso 1340, com apuração em 05/11/2026, foi divulgado pela Caixa. Confira os resultados e a distribuição dos prêmios.
Números sorteados
04 – 06 – 07 – 08 – 12 – 21 – 31
Mês da sorte
Dezembro
Premiação do concurso 1340
A Caixa informa que este concurso acumulou.
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|7 acertos
|0
|R$ 0,00
|6 acertos
|60
|R$ 2.755,02
|5 acertos
|1.949
|R$ 25,00
|4 acertos
|26.769
|R$ 5,00
|Mês da Sorte
|77.588
|R$ 2,50
Próximo concurso
Na divulgação deste resultado, o concurso 1341 estava previsto para 06/11/2026. A estimativa de prêmio era de R$ 2.800.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Fonte do resultado
Dados consultados no serviço de resultados da Caixa em 06/11/2026 02:54 -03. Confira também o Portal Loterias Caixa.
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados consultados. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações oficiais da Caixa.