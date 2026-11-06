Loteca 1280: resultado de 05/11/2026

Loteca: o resultado do concurso 1280, com apuração em 05/11/2026, foi divulgado pela Caixa. Confira os resultados e a distribuição dos prêmios.

Resultados dos 14 jogos

Jogo Equipe 1 Placar Equipe 2 1 SAO PAULO 0 × 0 CORINTHIANS 2 ATHLETICO 1 × 3 VASCO DA GAMA 3 FLAMENGO 3 × 1 GREMIO 4 DORTMUND 2 × 1 REAL BETIS 5 LENS 1 × 9 COMO 6 FC PORTO 4 × 1 NAPOLI 7 RB LEIPZIG 2 × 3 MANCHESTER CITY 8 SLAVIA PRAGA/CZE 1 × 2 ARSENAL 9 BOTAFOGO 1 × 0 ATLETICO 10 MILAN 0 × 2 FERENCVÁROS/HUN 11 ANDERLECHT/BEL 2 × 0 RED BULL SALZBURG 12 CRYSTAL PALACE 1 × 1 HOFFENHEIM 13 REAL SOCIEDAD 1 × 1 LYON 14 SPARTA PRAGA/CZE 1 × 3 BOURNEMOUTH

Premiação do concurso 1280

Confira abaixo os ganhadores e os valores por faixa informados pela Caixa.

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 1º (14 acertos) 1 R$ 842.308,32 2º (13 acertos) 54 R$ 1.661,87

Próximo concurso

Na divulgação deste resultado, o concurso 1281 estava previsto para 08/11/2026. A estimativa de prêmio era de R$ 500.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Fonte do resultado

Dados consultados no serviço de resultados da Caixa em 06/11/2026 02:55 -03. Confira também o Portal Loterias Caixa.

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados consultados. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações oficiais da Caixa.