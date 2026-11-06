Loteca 1280: resultado de 05/11/2026

Loteca: o resultado do concurso 1280, com apuração em 05/11/2026, foi divulgado pela Caixa. Confira os resultados e a distribuição dos prêmios.
Resultados dos 14 jogos
|Jogo
|Equipe 1
|Placar
|Equipe 2
|1
|SAO PAULO
|0 × 0
|CORINTHIANS
|2
|ATHLETICO
|1 × 3
|VASCO DA GAMA
|3
|FLAMENGO
|3 × 1
|GREMIO
|4
|DORTMUND
|2 × 1
|REAL BETIS
|5
|LENS
|1 × 9
|COMO
|6
|FC PORTO
|4 × 1
|NAPOLI
|7
|RB LEIPZIG
|2 × 3
|MANCHESTER CITY
|8
|SLAVIA PRAGA/CZE
|1 × 2
|ARSENAL
|9
|BOTAFOGO
|1 × 0
|ATLETICO
|10
|MILAN
|0 × 2
|FERENCVÁROS/HUN
|11
|ANDERLECHT/BEL
|2 × 0
|RED BULL SALZBURG
|12
|CRYSTAL PALACE
|1 × 1
|HOFFENHEIM
|13
|REAL SOCIEDAD
|1 × 1
|LYON
|14
|SPARTA PRAGA/CZE
|1 × 3
|BOURNEMOUTH
Premiação do concurso 1280
Confira abaixo os ganhadores e os valores por faixa informados pela Caixa.
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|1º (14 acertos)
|1
|R$ 842.308,32
|2º (13 acertos)
|54
|R$ 1.661,87
Próximo concurso
Na divulgação deste resultado, o concurso 1281 estava previsto para 08/11/2026. A estimativa de prêmio era de R$ 500.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Fonte do resultado
Dados consultados no serviço de resultados da Caixa em 06/11/2026 02:55 -03. Confira também o Portal Loterias Caixa.
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados consultados. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações oficiais da Caixa.