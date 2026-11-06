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Loteca 1280: resultado de 05/11/2026

Loteca: confira os placares dos 14 jogos no concurso 1280, de 05/11/2026, e a premiação informada pela Caixa.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
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Ilustração de um globo de sorteio com bolas coloridas
Ilustração gerada por IA; não representa um sorteio real.
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Loteca: o resultado do concurso 1280, com apuração em 05/11/2026, foi divulgado pela Caixa. Confira os resultados e a distribuição dos prêmios.

Resultados dos 14 jogos

JogoEquipe 1PlacarEquipe 2
1SAO PAULO0 × 0CORINTHIANS
2ATHLETICO1 × 3VASCO DA GAMA
3FLAMENGO3 × 1GREMIO
4DORTMUND2 × 1REAL BETIS
5LENS1 × 9COMO
6FC PORTO4 × 1NAPOLI
7RB LEIPZIG2 × 3MANCHESTER CITY
8SLAVIA PRAGA/CZE1 × 2ARSENAL
9BOTAFOGO1 × 0ATLETICO
10MILAN0 × 2FERENCVÁROS/HUN
11ANDERLECHT/BEL2 × 0RED BULL SALZBURG
12CRYSTAL PALACE1 × 1HOFFENHEIM
13REAL SOCIEDAD1 × 1LYON
14SPARTA PRAGA/CZE1 × 3BOURNEMOUTH

Premiação do concurso 1280

Confira abaixo os ganhadores e os valores por faixa informados pela Caixa.

FaixaGanhadoresPrêmio por ganhador
1º (14 acertos)1R$ 842.308,32
2º (13 acertos)54R$ 1.661,87

Próximo concurso

Na divulgação deste resultado, o concurso 1281 estava previsto para 08/11/2026. A estimativa de prêmio era de R$ 500.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Fonte do resultado

Dados consultados no serviço de resultados da Caixa em 06/11/2026 02:55 -03. Confira também o Portal Loterias Caixa.

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados consultados. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações oficiais da Caixa.

Tags
#Loteca#Loterias CAIXA#Resultados das loterias
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Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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