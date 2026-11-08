Pescador morre após barcos virarem no Rio Dourado em Lins

Um acidente envolvendo dois barcos pesqueiros no Rio Dourado, em Lins, interior de São Paulo, resultou na morte de um pescador na noite de sábado (7). Seis pessoas estavam nas embarcações, mas apenas cinco conseguiram se salvar após o naufrágio. O corpo da vítima, um homem de cerca de 50 anos, foi localizado pelos bombeiros na manhã de domingo.

Segundo informações apuradas, o acidente aconteceu quando um barco menor, com dois tripulantes, pediu socorro a uma embarcação maior devido ao mau tempo. Durante a tentativa de resgate, as embarcações colidiram e acabaram virando, deixando todos os ocupantes na água. Ainda não foi possível confirmar em qual dos barcos o pescador que morreu trabalhava.

Resgate mobilizou equipes locais

O Corpo de Bombeiros de Lins atuou durante toda a noite e madrugada nas buscas pelo pescador desaparecido. A região do Rio Dourado é conhecida por ser ponto de pesca frequente, o que mobilizou a atenção de moradores e autoridades locais.

Impacto do mau tempo no interior paulista

O acidente ocorreu em meio a uma série de eventos causados por condições climáticas adversas no estado de São Paulo. No mesmo fim de semana, rajadas de vento chegaram a 126,7 km/h em Cachoeira Paulista, provocando danos em residências e deixando moradores sem energia elétrica. A Defesa Civil emitiu diversos alertas e distribuiu kits de apoio em cidades afetadas.

Histórico de ocorrências na região

Casos de acidentes em rios e córregos aumentam durante períodos de chuva intensa e ventos fortes, comuns nesta época do ano no interior paulista. A população local já enfrentou situações semelhantes em anos anteriores, reforçando a importância do cuidado ao navegar em condições climáticas desfavoráveis.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br