Seleção Brasileira chega a Singapura para amistosos contra Japão e Singapura

Parte da seleção brasileira masculina de futebol desembarcou neste domingo (8) em Singapura para a disputa dos dois últimos amistosos do ano. Os jogos estão marcados para os dias 14 e 17 de novembro, contra o Japão e a equipe da casa, respectivamente.

Os primeiros atletas a se apresentarem foram André Luiz, Arthur Dias, Jonathan Jesus, Gabriel Bontempo e Pedro Morisco. Outros jogadores, como Bruno Guimarães, Bento e Gabriel Magalhães, devem se juntar ao grupo nas próximas horas. A comissão técnica espera contar com todo o elenco até terça-feira (10).

Primeiro treino já nesta segunda-feira

O técnico Carlo Ancelotti comandará o primeiro treino da equipe nesta segunda-feira (9), a partir das 5h (horário de Brasília), no Estádio Japan Besar. Os primeiros 15 minutos da atividade serão abertos à imprensa.

Datas e horários dos amistosos

O confronto contra o Japão acontece no sábado (14), às 7h15 (horário de Brasília). Já o duelo diante de Singapura será na terça-feira seguinte (17), às 7h. Ambos os jogos serão realizados no Estádio Nacional de Singapura.

Expectativa da torcida e preparação

Esses amistosos marcam a reta final da preparação da seleção brasileira neste ano, com a comissão técnica avaliando jogadores e estratégias para os próximos compromissos oficiais. A movimentação da equipe em Singapura chama a atenção da comunidade brasileira e local, que acompanha de perto cada passo da seleção.

Histórico e contexto

A seleção brasileira tem tradição em realizar amistosos internacionais no fim do ano, aproveitando a pausa nos campeonatos europeus. Essas partidas servem como oportunidade para observação de novos talentos e ajustes táticos, mantendo o time em ritmo competitivo para as futuras competições.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br