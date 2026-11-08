Justiça mantém preso lutador acusado de agredir vizinhas na Tijuca

A Justiça do Rio de Janeiro decidiu converter em preventiva a prisão do lutador de jiu-jitsu Lucas Portela Fontana Gomes, de 32 anos, acusado de agredir violentamente duas vizinhas em um prédio residencial na Tijuca, zona norte da capital. A decisão foi tomada pela juíza Laura Noal Garcia, que considerou a medida essencial para o andamento das investigações e para garantir a segurança das vítimas e da comunidade.

O caso aconteceu na madrugada da última quinta-feira (5), quando Lucas, que morava sozinho em um apartamento alugado, teria invadido o imóvel de uma vizinha de 81 anos e a espancado sem motivo aparente. Segundo o registro policial, o agressor arrombou a porta e desferiu socos na cabeça e no rosto da idosa, que ficou desacordada e sofreu traumatismo craniano.

Outra moradora do prédio, de 40 anos, ouviu os gritos e foi até o local para ajudar. Ao sair do elevador, foi surpreendida por Lucas, que a atacou com mais de 30 golpes, incluindo socos, chutes e cotoveladas, além de aplicar um mata-leão. A vítima conseguiu escapar com a ajuda do porteiro e foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, recebendo alta médica após ser encaminhada ao Hospital Municipal Souza Aguiar.

Durante a tentativa de prisão, Lucas resistiu à abordagem policial, entrou em luta corporal com os agentes e tentou tomar a arma de um policial militar. Ele acabou sendo baleado nas pernas e no pé antes de ser imobilizado pelas equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal.

Em depoimento, o lutador afirmou ser usuário de maconha, cocaína, antidepressivos e anabolizantes. Ele responde por tentativa de feminicídio, lesão corporal, invasão de domicílio e resistência à prisão.

Repercussão e preocupação entre moradores

O episódio gerou preocupação entre os moradores da Tijuca, que se mobilizaram para cobrar mais segurança no condomínio e na região. Casos de violência em prédios residenciais têm chamado a atenção das autoridades e da população local.

Contexto e histórico

Nos últimos anos, a Tijuca tem registrado episódios de violência envolvendo moradores e visitantes de condomínios. O caso de Lucas Portela reacende o debate sobre a importância do acompanhamento psicológico e do controle de substâncias, além da necessidade de ações preventivas para evitar agressões dentro de espaços residenciais.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br