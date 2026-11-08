Resultado da Mega-Sena 3083 de hoje, 08/11: prêmio estimado em R$ 60 milhões

O concurso 3083 da Mega-Sena tem prêmio estimado em R$ 60 milhões neste domingo, 8 de novembro de 2026. O sorteio está previsto para as 11h, no horário de Brasília.

As seis dezenas serão publicadas nesta página após o sorteio e a conferência do resultado.

Resultado da Mega-Sena 3083

Aguardando o resultado. Acompanhe abaixo a contagem regressiva para o horário previsto do sorteio.

Confira as dezenas Resultado da Mega-Sena Concurso 3083 • 08/11/2026 22

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25 Sorteio Realizado Confira seu bilhete com o resultado oficial divulgado pela Caixa.

Após a divulgação, este espaço será atualizado com os números sorteados. Se você estiver com a página aberta, atualize-a para consultar as informações mais recentes.

Prêmio estimado em R$ 60 milhões

A estimativa de premiação do concurso 3083 é de R$ 60 milhões para a faixa principal. A confirmação sobre o prêmio ter saído ou acumulado será acrescentada após a divulgação oficial.

Ganhadores e premiação

A quantidade de apostas ganhadoras e os valores pagos em cada faixa serão informados após a divulgação do rateio pela Caixa Econômica Federal.

Sena — seis acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 59.526.903,72

1 aposta ganhadora, R$ 59.526.903,72 Quina — cinco acertos: 61 apostas ganhadoras, R$ 23.220,26

61 apostas ganhadoras, R$ 23.220,26 Quadra — quatro acertos: 3.117 apostas ganhadoras, R$ 649,17

Confira sempre seu bilhete com o resultado oficial da Caixa.

Esta matéria será atualizada com as dezenas sorteadas e a premiação do concurso 3083.